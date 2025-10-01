Back to Top
Ευρυδίκη Βαλαβάνη: «Μου έσπασαν τα νερά μέσα στην πισίνα!»

«Το πιο δύσκολο για εμένα είναι ο θηλασμός»

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη βρέθηκε καλεσμένη στο πλατό της εκπομπής Happy Day στον ALPHA και είχε μια όμορφη συζήτηση με την Σταματίνα Τσιμτσιλή σχετικά με την γέννηση του γιου της, καρπό του έρωτά της με τον Γρηγόρη Μόργκαν.

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδάκι λίγους μήνες μετά τον παραμυθένιο γάμο του στην Κρήτη , το νησί που αγαπούν πολύ και συχνά επισκέπτονται για τις διακοπές τους.

Όσα αποκάλυψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για την γέννηση του γιου της

