Πάτρα: Θλίψη για τον θάνατο της γιατρού Ιωάννας Δαγλελένη- Φλογερά

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 65 ετών η γιατρός (κυτταρολόγος) Ιωάννα Δαγλελένη- Φλογερά, μετά απο ασθένεια.

Άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 65 ετών.

Η κηδεία της θα γίνει την Τετάρτη 1η Οκτωβρίου στις 5 το απόγευμα από τον Ιερό Ναό Αγίας Παρασκευής Μιντιλογλίου.

Η απώλειά της βύθισε στο πένθος τον σύζυγό της, τα αδέλφια της, τους συγγενείς και τους φίλους της.

Παράκληση της οικογένειας είναι αντί στεφάνων, να γίνουν καταθέσεις στην Κιβωτό της Αγάπης.

Μηνύματα αποχαιρετισμού γράφουν φίλοι και συνάδελφοί της στα social media