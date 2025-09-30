Πάτρα: «Στου τραγουδιού την κόψη»- Συναυλία Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου στο Πολύεδρο

Συναυλία του Ανδρέα και Λουκά Αδαμόπουλου θα πραγματοποιηθεί στο Πολύεδρο την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, στις 9:15 το βράδυ.

Πρόκειται για ένα αφιέρωμα στους μουσογέννητους Μίκη Θεοδωράκη και Μάνο Χατζιδάκι, με αφορμή τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γέννηση τους.

Η συναυλία στηρίζεται σε επιλεγμένα τραγούδια από τρεις ιστορικές παραστάσεις «Όμορφη Πόλη», «Οδός Ονείρων» και «Μαγική Πόλις», σε σύμπραξη και μουσική συνοδοιπορία με θέματα από έργα των Bach, Haydn, Beethoven, Grieg, Franck, Debussy…

Σε μια υπερβατική αντίληψη του χώρου αφενός και σε μία διασταλτική προσέγγιση του χρόνου αφετέρου, θα συνομιλήσουν, θα συμπορευθούν, θα αλληλοεπιδράσουν μουσικά θέματα μεγάλων συνθετών κλασικορομαντικής και σύγχρονης περιόδου με τραγούδια του Μ.Θ. και Μ.Χ. Θα “έλθουν εις γάμον” ή σε ένα “πολυσήμαντο ραντεβού” δεκαέξι μουσικά ζεύγη.

Για παράδειγμα, ένα κλασικό μουσικό θέμα του 18ου αιώνα συμβιώνει και ενώνεται με ένα ελληνικό τραγούδι του 20ου αιώνα.

Η ενορχήστρωση από τον Λουκά Αδαμόπουλο έχει ανατεθεί σε σολίστες τραγουδιστές.

Φωνητικό σύνολο σε διδασκαλία Αλίκης Ζαφείρη

Πιάνο, μπουζούκι, προηχογραφημένο υλικό & αφηγητή

Φωνητική ερμηνεία: Αγγελοπούλου Μαρίνα, Γκέλλη Ιωάννα, Κοντογεωργοπούλου Ευτυχία-Μαρία, Ξυπολιά Φωτεινή, Τασιάνη Φλωρεντία

Κονόμης Λάμπης, Κωνσταντάρας Βασίλης, Μαργαρίτης Σεραφείμ

Επικεφαλής του φωνητικού συνόλου και διδάξασα Αλίκη Ζαφείρη

Στο μπουζούκι ο Κυριάκος Γιαννόπουλος

Πιάνο και προηχογραφημένο υλικό ο Ανδρέας Αδαμόπουλος

Πρωτεργάτες, εμπνευστές και συνένοχοι της συναυλίας Αντρέας και Λουκάς Αδαμόπουλος

Τηλέφωνο κρατήσεων 2610277342

Είσοδος 12 ευρώ