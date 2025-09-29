Λευκός Οίκος: "Είμαστε κοντά σε συμφωνία για τη Γάζα" - Οι πιέσεις Τραμπ σε Νετανιάχου

Την εκτίμηση ότι βρισκόμαστε «πολύ κοντά» σε μια ειρηνευτική συμφωνία για τη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασε εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, μερικές ώρες πριν από το τετ α τετ του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου στην Ουάσιγκτον.

«Ελπίζουμε ότι και οι δύο πλευρές [το Ισραήλ και η Χαμάς] θα συμφωνήσουν», συνέχισε η εκπρόσωπος, Κάρολαϊν Λέβιτ προσθέτοντας ότι ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει επικοινωνία και με το Κατάρ, κράτος με διαμεσολαβητικό ρόλο, από τους πρώτους μήνες του πολέμου.

«Για να επιτευχθεί μια λογική συμφωνία για τις δύο πλευρές, και οι δύο πρέπει να κάνουν κάποιες παραχωρήσεις και ίσως να φύγουν από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων λίγο δυσαρεστημένες, αλλά τελικά έτσι θα τερματιστεί αυτή η σύγκρουση», συνέχισε.

Ο Τραμπ θα υποδεχτεί σήμερα, Δευτέρα στον Λευκό Οίκο τον Νετανιάχου, λίγο αφότου υποσχέθηκε «συμφωνία» για τη Γάζα και έθεσε βέτο σε ενδεχόμενη προσάρτηση της κατεχόμενης Δυτικής Οχθης. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου ο Τραμπ θα συζητήσει με τον Νετανιάχου το σχέδιο 21 σημείων για την ειρήνευση στη Γάζα.

«Εχουμε πραγματική ευκαιρία να επιτύχουμε κάτι μεγάλο στη Μέση Ανατολή. Ολοι είναι έτοιμοι για κάτι ιδιαίτερο, κάτι που συμβαίνει για πρώτη φορά. Θα τα καταφέρουμε», έγραψε χθες, Κυριακή, ο Αμερικανός πρόεδρος στην πλατφόρμα του, Truth Social.

Πρόκειται για την τέταρτη συνομιλία των δύο ηγετών μετά την ορκωμοσία του Ρεπουμπλικανού προέδρου στις 20 Ιανουαρίου. Κοινή συνέντευξη Τύπου είναι προγραμματισμένη για τις 20.15 (ώρα Ελλάδος).

Μέσα σε εννέα μήνες, ο Τραμπ ουδέποτε έθεσε υπό αμφισβήτηση την υποστήριξή του προς το Ισραήλ. Ωστόσο, οι ιδέες του για να μπει τέλος στη σύγκρουση, είχαν πολλές διακυμάνσεις και δεν ήταν πάντα ευθυγραμμισμένες με αυτές του καλεσμένου του.

Οσο για τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, εκείνος εξακολουθεί να προβάλλει έναν πολεμικό λόγο, όμως είναι διεθνώς απομονωμένος και αντιμετωπίζει στο Ισραήλ διαδηλώσεις υπέρ μιας κατάπαυσης του πυρός που να επιτρέψει την επιστροφή των ομήρων.

Οι ειδικοί υπογραμμίζουν πως δεν έχει την πολυτέλεια να κοντράρει τον μοναδικό μεγάλο σύμμαχό του.

Αλλά σε συνέντευξή του στο The Sunday Briefing στο Fox News το απόγευμα της Κυριακής, ο Νετανιάχου δεν είπε ότι αποδέχθηκε το σχέδιο. “Το επεξεργαζόμαστε”, είπε. “Δεν έχει οριστικοποιηθεί ακόμη”.

Και η Χαμάς δήλωσε την Κυριακή ότι δεν είχε λάβει καμία νέα πρόταση για κατάπαυση του πυρός. Σε ανακοίνωσή της, επανέλαβε “την ετοιμότητά της να εξετάσει οποιεσδήποτε προτάσεις λάβει από τους αδελφούς της διαμεσολαβητές με θετικό και υπεύθυνο τρόπο, διατηρώντας παράλληλα τα εθνικά δικαιώματα του λαού μας”.

Αυτό σημαίνει ότι ο Νετανιάχου αναμένεται να παρουσιάσει επιφυλάξεις και να πιέσει για αλλαγές στο σχέδιο κατάπαυσης του πυρός, δήλωσαν τρεις Ισραηλινοί αξιωματούχοι, υπογραμμίζοντας τη δυσκολία να κλείσει μια συμφωνία, ακόμη και αν πολλές από τις λεπτομέρειες έχουν επεξεργαστεί εκ των προτέρων.

Το μεγαλύτερο μέρος του σχεδίου των 21 σημείων συντονίστηκε με τον Νετανιάχου εκ των προτέρων “με κάθε λεπτομέρεια”, δήλωσε ένας από τους Ισραηλινούς αξιωματούχους, προσθέτοντας ότι ο Λευκός Οίκος γνωρίζει ότι το Ισραήλ θα αντιταχθεί σε ορισμένα στοιχεία, όπως ο ρόλος της Παλαιστινιακής Αρχής (Π.Α.) και η αναφορά στις φιλοδοξίες ενός μελλοντικού παλαιστινιακού κράτους.

“Ο Νετανιάχου δεν θα αποδεχθεί όλο το περίγραμμα όπως έχει αρχικά δημοσιευθεί”, δήλωσε ένας αξιωματούχος. Ένας δεύτερος αξιωματούχος είπε ότι πιθανότατα θα προσπαθήσει να κάνει περισσότερες αλλαγές πριν οι ΗΠΑ οριστικοποιήσουν την πρόταση “αλλά και μετά”.

“Η δυναμική φαίνεται πιο σοβαρή αυτή τη φορά”, δήλωσε άλλος, ανώτερος, ισραηλινός αξιωματούχος, “αλλά χρειάζεται ακόμη να περάσει η τελική γραμμή”. Ο τελευταίος γύρος διαπραγματεύσεων, ο οποίος χαρακτηρίστηκε επίσης από σημαντική αισιοδοξία, κατέρρευσε στα τέλη Ιουλίου, όταν οι ΗΠΑ αποσύρθηκαν αιφνιδιαστικά από τις συνομιλίες, ακολουθούμενες στενά από το Ισραήλ. Και οι δύο χώρες κατηγόρησαν τη Χαμάς ότι δεν διαπραγματευόταν με καλή πίστη.

Έκτοτε, οι βασικοί διαμεσολαβητές Αίγυπτος και Κατάρ προσπάθησαν να επανεκκινήσουν τις διαπραγματεύσεις χωρίς επιτυχία. Λίγες ημέρες αφότου οι ΗΠΑ παρουσίασαν μια νέα πρόταση κατάπαυσης του πυρός νωρίτερα αυτό το μήνα, ένα ισραηλινό χτύπημα στη Ντόχα με στόχο ανώτερα στελέχη της Χαμάς εκτροχίασε εντελώς τις συνομιλίες. Στην τηλεοπτική του συνέντευξη την Κυριακή, ο Νετανιάχου δεν ζήτησε συγγνώμη για το χτύπημα.