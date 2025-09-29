Δωρεά 18 απινιδωτών σε σχολικές μονάδες της Αχαΐας

"Στην Πάτρα, τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025, στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας, υπεγράφη μνημόνιο αποδοχής δωρεάς & συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας και της εταιρείας “Patras Broadband” για τη δωρεά και εγκατάσταση απινιδωτών σε σχολικές μονάδες της Αχαΐας, καθώς και την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού προσωπικού στη χρήση τους από την “ATLS Patras-Εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών".

Αυτό αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Αχαΐας: Και αυνεχίζει:

"Σκοπός αυτής της συνεργασίας είναι η ενίσχυση της υγείας και της ασφάλειας μαθητών και εκπαιδευτικών, μέσω της δωρεάς και εγκατάστασης 18 απινιδωτών σε σχολικές μονάδες του νομού και ενός επιπλέον στα γραφεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας.

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας, η παράδοση των απινιδωτών θα πραγματοποιείται τμηματικά από τον Οκτώβριο 2025 έως τον Ιούνιο 2026, με 2 συσκευές κάθε μήνα, σε συνολικά 18 σχολικές μονάδες για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Προτεραιότητα θα δοθεί σε εκείνες τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται σε απομακρυσμένες περιοχές των Πατρών, της Αιγιάλειας, της ορεινής Αχαΐας, όπου η πρόσβαση σε προνοσοκομειακή ή νοσοκομειακή φροντίδα είναι περιορισμένη/δυσχερής λόγω απόστασης. Η δράση συνοδεύεται από ενημερωτικά σεμινάρια από την “ATLS Patras-Εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών” που θα πραγματοποιούνται την ημέρα της εγκατάστασης, από τους πιστοποιημένους εκπαιδευτές, με αντικείμενο τη Βασική Υποστήριξη Ζωής, τη Χρήση Απινιδωτή και τις Πρώτες Βοήθειες.

Η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Patras Broadband και την από την ATLS Patras-Εκπαιδευτές Α΄ Βοηθειών για την έμπρακτη κοινωνική τους προσφορά. Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί σημαντικό βήμα για ένα πιο ασφαλές και προετοιμασμένο σχολικό περιβάλλον, το οποίο μπορεί να σώσει ζωές".