100 χρόνια μνήμης και προσφυγιάς στο Γηροκομειό- Διήμερο εκδηλώσεων και νέο Μνημείο για τις Αλησμόνητες Πατρίδες

Διήμερο εκδηλώσεων, για τα 100 χρόνια του προσφυγικού συνοικισμού του Γηροκομειού, διοργάνωσε την Παρασκευή και το Σάββατο, ο Μικρασιατικός και Πολιτιστικός Σύλλογος «Παναγία η Γηροκομήτισσα».

Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, το απόγευμα του Σαββάτου, στην πλατεία Α. Κυδωνιάτη, έγιναν τα εγκαίνια του Μνημείου, «Στην μνήμη των Αλησμόνητων Πατρίδων – Μικρά Ασία, Χαίρε – 1922», που κατασκευάστηκε από τον Δήμο Πατρέων, ικανοποιώντας πάγιο αίτημα του συγκεκριμένου Πολιτιστικού Συλλόγου.

Στα εγκαίνια του Μνημείου, τον Δήμαρχο Πατρέων, Κώστα Πελετίδη, εκπροσώπησε ο Αντιδήμαρχος Διονύσης Πλέσσας, ο οποίος στον

σύντομο χαιρετισμό του ανέφερε τα εξής: «Αυτό το Μνημείο είναι μια οφειλόμενη στους πρόσφυγες, στους ξεριζωμένους της Μικράς Ασίας, που έφτασαν στην πόλη μας και εγκαταστάθηκαν στα Προσφυγικά, την πλατεία Ελευθερίας, εδώ στο Γηροκομειό, στα Προσφυγικά του Ρίου. Εδώ έφτασαν κυνηγημένοι και μόχθησαν, αγωνίστηκαν, έχοντας χαραγμένα μέσα τους, τους σκοτωμούς, τις καταστροφές κι ένα τεράστιο «γιατί» για τις αιτίες της γενοκτονίας.

Μεγαλούργησαν, χωρίς να ξεχνούν ότι αιτία για τα δεινά τους, ήταν η ικανοποίηση των συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων και των δήθεν τότε συμμάχων της χώρας μας. Όμως και σήμερα, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας άλλος λαός, ο Παλαιστινιακός, υφίσταται γενοκτονία και οδηγείται στον ξεριζωμό, στην Λωρίδα της Γάζας, από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και τους συμμάχους του, Ε.Ε., ΗΠΑ και ΝΑΤΟ.

Οι απόγονοι των προσφύγων, αλλά και όλοι όσοι έχουμε μάθει τι σημαίνει προσφυγιά, την μεγαλύτερη τιμή που μπορούμε να προσφέρουμε στους πρόσφυγες της Μικράς Ασίας και τους απογόνους τους, είναι να απαιτούμε με μια φωνή, να μην υπάρχουν πλέον πρόσφυγες επί γης, να σταματήσει η γενοκτονία του Παλαιστινιακού λαού και των παιδιών του και να έχουν το δικό τους κράτος στα σύνορα του 1967, με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αγωνιζόμαστε για την ειρήνη και την συμφιλίωση των λαών, με κυρίαρχους τους λαούς και όχι υποχείρια στα συμφέροντα των λίγων».