Η Ελλάδα στην πέμπτη θέση παγκοσμίως για το χιούμορ- Και όχι, δεν είναι αστείο

Είναι επίσημο και… απολύτως αληθινό: η Ελλάδα ανήκει στις έξι πιο αστείες χώρες του κόσμου, σύμφωνα με διεθνή επιστημονική έρευνα.

Μπορεί να γκρινιάζουμε για τα πάντα, να σαρκάζουμε τα πάντα και να κάνουμε πλάκα ακόμα και με τα πιο σοβαρά — αλλά τελικά αυτό μάλλον μας κατατάσσει στους πιο «funny» λαούς του πλανήτη.

Και όχι, δεν το λέμε εμείς – το λένε τα δεδομένα.

Η έρευνα που «μέτρησε» το χιούμορ

Η πλατφόρμα Remitly συνεργάστηκε με ψυχολόγους και ερευνητές, ζητώντας από πάνω από 6.000 ανθρώπους σε 30 χώρες να απαντήσουν σε ένα επιστημονικό εργαλείο που λέγεται Humor Styles Questionnaire (HSQ).

Το τεστ αυτό δεν εξετάζει απλώς αν κάποιος έχει χιούμορ, αλλά τι είδους χιούμορ έχει: αυτοσαρκαστικό, κοινωνικό, ειρωνικό, επιθετικό, τρυφερό, «μαύρο» ή ευφυές.

Και ο πιο αστείος λαός του κόσμου είναι…

Η Τσεχία! Με βαθμολογία 72.33/112, η Τσεχία κατακτά την 1η θέση παγκοσμίως. Το χιούμορ των Τσέχων περιγράφεται ως καυστικό, αυτοσαρκαστικό και επιθετικό, με κοινωνική και συχνά πολιτική διάσταση.

Στη 2η θέση βρέθηκε η Πορτογαλία με 71.42, με πιο τρυφερό, συντροφικό και “affiliative” ύφος. Ακολουθούν η Ιρλανδία, το Βέλγιο, και…

Η Ελλάδα στην κορυφαία εξάδα!

Η Ελλάδα μοιράζεται την 5η θέση με τη Χιλή, με συνολική βαθμολογία 71.08/112. Σύμφωνα με την ερμηνεία των αποτελεσμάτων, οι Έλληνες παρουσιάζουν χιούμορ αυτοσαρκαστικό αλλά και κοινωνικά συνδετικό, δηλαδή το χρησιμοποιούν όχι μόνο για να γελάσουν αλλά και για να έρθουν πιο κοντά στους άλλους.

Και κάπως έτσι επιβεβαιώνεται πανηγυρικά αυτό που όλοι λίγο-πολύ υποψιαζόμασταν: ότι οι Έλληνες ξέρουν να γελάνε — και μάλιστα με στυλ.

Και η Βρετανία;

Ίσως το μεγαλύτερο σοκ της έρευνας είναι η απώλεια της δεκάδας από τη Μεγάλη Βρετανία, η οποία βρίσκεται στην 18η θέση. Παρά τη διεθνή αναγνώριση του βρετανικού χιούμορ (από Monty Python μέχρι Mr. Bean), η έρευνα δείχνει ότι δεν θεωρείται παγκοσμίως τόσο «funny» όσο νομίζαμε.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες, μάλιστα, βρίσκονται ακόμη χαμηλότερα: 29η θέση!

Τελικά, τι σημαίνει να «έχεις χιούμορ»;

Όπως τονίζουν οι ψυχολόγοι που συμμετείχαν στη μελέτη, το χιούμορ είναι πολιτισμικά προσδιορισμένο. Αυτό που κάνει κάποιον να ξεκαρδιστεί στη Μαδρίτη μπορεί να αφήσει παγερά αδιάφορο κάποιον στο Τόκιο.

Ωστόσο, ένα πράγμα είναι σίγουρο: οι λαοί με χιούμορ βρίσκουν τρόπους να αντεπεξέρχονται καλύτερα σε δυσκολίες. Και αν μη τι άλλο, εμείς το έχουμε αποδείξει αυτό… επανειλημμένα.