Τραμπ: «Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή»

Με αινιγματική ανάρτηση στην πλατφόρμα Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άφησε να εννοηθεί ότι ενδεχομένως να υπάρξουν σημαντικές εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, πιθανώς στον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας.

«Έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για κάτι σπουδαίο στη Μέση Ανατολή. Όλοι είναι έτοιμοι για κάτι ξεχωριστό, για πρώτη φορά. Θα το πετύχουμε» είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς όμως να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.

Σημειώνεται ότι ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε την Παρασκευή (26.09.2025) ότι «μια συμφωνία για τη Γάζα μοιάζει πιθανή». Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι προγραμματισμένο να συναντηθεί με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπέντζαμιν Νετανιάχου, στον Λευκό Οίκο αύριο Δευτέρα (29.09.2025).