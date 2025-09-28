Στη Δροσιά Ευβοίας το «τελευταίο αντίο» στον 20χρονο ναυτικό που σκοτώθηκε στο Blue Star Chios

Θρήνος στην κηδεία του 20χρονου
Μέσα σε βαρύ πένθος και ατμόσφαιρα βαθιάς συγκίνησης τελείται αυτή την ώρα στη Δροσιά Ευβοίας η κηδεία του 20χρονου ναυτικού, ο οποίος έχασε τη ζωή του με τραγικό τρόπο, όταν καταπλακώθηκε από υδατοστεγή, συρόμενη πόρτα στο ισόγειο γκαράζ του πλοίου Blue Star Chios.
Στον Ιερό Ναό της περιοχής έχουν συγκεντρωθεί συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου για να αποχαιρετήσουν τον νεαρό, του οποίου ο ξαφνικός θάνατος έχει σκορπίσει θλίψη σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία.
Η σιωπή, τα δάκρυα και η οδύνη κυριαρχούν, καθώς κανείς δεν μπορεί να συμβιβαστεί με την απώλεια ενός τόσο νέου ανθρώπου, που «έφυγε» άδικα και πρόωρα.
Η Δροσιά και η Εύβοια αποχαιρετούν με πόνο τον 20χρονο, ενώ η θλίψη της οικογένειας είναι αδύνατον να περιγραφεί με λόγια.
Πως έγινε το δυστύχημα
Ο 20χρονος ναυτικός έχασε τη ζωή του καθώς εγκλωβίστηκε στην υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του πλοίου που οδηγεί στο μηχανοστάσιο.
Ο νεαρός μόλις είχε πιάσει βάρδια. Λίγο πριν από τις 8 το πρωί, προσπάθησε να περάσει από τη βαριά, υδατοστεγή συρόμενη πόρτα του γκαράζ για να πάει προς το μηχανοστάσιο.
Άγνωστο ακόμα πώς, η πόρτα έκλεισε σε δευτερόλεπτα ο άτυχος Τάσος εγκλωβίστηκε και τραυματίστηκε θανάσιμα.
