Ρόδος: Προϊστάμενος παρενόχλησε εργαζόμενο μπροστά στη σύντροφό του

Μια βόλτα για ψώνια σε σούπερ μάρκετ της Ρόδου εξελίχθηκε σε υπόθεση με δικαστική συνέχεια. Εργαζόμενος μεγάλης αλυσίδας κατήγγειλε πως, ενώ βρισκόταν στο κατάστημα εκτός ωραρίου με τη σύντροφό του, δέχθηκε σεξουαλική παρενόχληση από τον προϊστάμενό του — καταγγελία που τελικά οδήγησε στην καταδίκη του τελευταίου.

Όπως περιγράφεται στην αγωγή που κατέθεσε, το περιστατικό σημειώθηκε στις 20 Απριλίου 2024, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Ο εργαζόμενος βρισκόταν μπροστά στα ψυγεία με τα αλλαντικά, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία του, ο τότε προϊστάμενός του τον πλησίασε από πίσω και τον άγγιξε στα οπίσθια. Αμέσως μετά, έκανε με το δάχτυλο την κίνηση της σιωπής, σαν να του έλεγε «μην μιλήσεις».

Ο εργαζόμενος υποστηρίζει ότι, λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ο προϊστάμενος επέστρεψε και του ψιθύρισε στα αυτιά μια φράση σεξουαλικού περιεχομένου: «Από πίσω έπιασα, από μπροστά επιτρέπεται;». Το συμβάν δεν έγινε σε κρυφό σημείο. Όπως σημειώνεται στην αγωγή, μάρτυρες ήταν η σύντροφος του εργαζομένου και ένας συνάδελφός του, που βρίσκονταν ακριβώς δίπλα του.

Το γεγονός αυτό, όπως υποστηρίζει, έκανε την προσβολή ακόμη πιο έντονη, αφού ένιωσε να εκτίθεται σε ανθρώπους που τον γνώριζαν και με τους οποίους συναναστρεφόταν καθημερινά. Η συγκεκριμένη πράξη, σύμφωνα πάντα με τον ενάγοντα, δεν ήταν μεμονωμένη. Ο ίδιος ανέφερε ότι τον Φεβρουάριο της ίδιας χρονιάς είχε λάβει στο κινητό του τηλέφωνο ένα μήνυμα από τον προϊστάμενό του με εξαιρετικά χυδαίο περιεχόμενο, το οποίο τον σόκαρε και τον προσέβαλε βαθιά.

Κατά την αφήγησή του, το μήνυμα αυτό ήταν μέρος μιας συνολικότερης συμπεριφοράς παρενόχλησης, η οποία εκδηλωνόταν με λεκτικούς υπαινιγμούς και ανάρμοστες χειρονομίες. Μετά το περιστατικό του Απριλίου, ο εργαζόμενος, δηλώνοντας ότι «έφτασε στα όριά του», απευθύνθηκε στην Επιθεώρηση Εργασίας της Ρόδου, ζητώντας να διερευνηθεί η υπόθεση. Εκεί συντάχθηκε δελτίο εργατικής διαφοράς και, λίγο αργότερα, εκδόθηκε πόρισμα επιθεωρητή που απηύθυνε αυστηρή σύσταση προς την εταιρεία για τήρηση του νόμου σχετικά με την πρόληψη και καταπολέμηση της βίας και της παρενόχλησης στον χώρο εργασίας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Δημοκρατική» της Ρόδου, λίγες εβδομάδες μετά το περιστατικό ο καταγγελλόμενος προϊστάμενος αποχώρησε από την εταιρεία με δική του πρωτοβουλία.

Η αποχώρηση αυτή, ωστόσο, δεν ανέκοψε την πορεία της υπόθεσης, καθώς ο εργαζόμενος επέμεινε να διεκδικήσει την ηθική του αποκατάσταση μέσω της Δικαιοσύνης. Στην αγωγή του, περιγράφει πώς το γεγονός τον κατέβαλε ψυχολογικά και τον ταπείνωσε στον χώρο εργασίας του, μπροστά στη σύντροφό του αλλά και σε συνάδελφό του.

Υπογραμμίζει επίσης ότι ζήτησε αντίγραφα από τις κάμερες ασφαλείας του καταστήματος, οι οποίες, όπως σημειώνει, κάλυπταν το σημείο όπου συνέβη το περιστατικό, χωρίς όμως ποτέ να του δοθούν. Για τον ίδιο, αυτή η άρνηση ήταν μια ακόμη ένδειξη έλλειψης προστασίας και διαφάνειας.

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Ρόδου εξέτασε την υπόθεση και κατέληξε ότι υπήρξε πράγματι προσβολή της αξιοπρέπειας του εργαζομένου. Στις 3 Σεπτεμβρίου 2025, εξέδωσε απόφαση με την οποία υποχρέωσε τον πρώην προϊστάμενο να καταβάλει στον ενάγοντα το ποσό των 800 ευρώ ως αποζημίωση για ηθική βλάβη. Το ποσό ήταν μικρότερο από αυτό που ζητήθηκε αρχικά στην αγωγή, ωστόσο για τον εργαζόμενο είχε ιδιαίτερη σημασία ότι το δικαστήριο αναγνώρισε την προσβολή και τη σοβαρότητα του συμβάντος.