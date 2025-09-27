Καθυστερήσεις στο «Ελ. Βενιζέλος»: «Ορισμένοι ελεγκτές παίρνουν πάνω από 120.000 ευρώ το χρόνο», αναφέρει ο Δήμας

Η Aegean έχει ήδη ανακοινώσει μείωση χωρητικότητας αφίξεων κατά 25%, ενώ νέα προβλήματα αναμένεται να προκύψουν εφόσον προχωρήσει η προγραμματισμένη απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Οι αίθουσες αναμονής γεμίζουν με επιβάτες, καθώς οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας έχουν περιορίσει τον αριθμό πτήσεων στις 28 ανά ώρα — αντί για 36 που εξυπηρετούνταν το καλοκαίρι — υποστηρίζοντας πως πρόκειται για επιστροφή στα κανονικά επιχειρησιακά όρια.

Συνεχίζεται η ταλαιπωρία για εκατοντάδες επιβάτες στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» , με τις καθυστερήσεις στις πτήσεις να αυξάνονται μέρα με τη μέρα. Από την Πέμπτη, πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού καταγράφουν καθυστερήσεις 30-40 λεπτών, ενώ περισσότερες από 260 πτήσεις έχουν ήδη επηρεαστεί.

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στις αποδοχές των ελεγκτών: «Ένας ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας με σημαντική εμπειρία μπορεί να παίρνει και πάνω από 120.000 ευρώ ετησίως (σ.σ. μεικτές αποδοχές). Είναι απολαβές που προφανώς φορολογούνται και που δικαιούνται σύμφωνα με τον κανονισμό, ωστόσο φαίνεται πως ζητούν και επιπλέον απολαβές».

Για το ζήτημα τοποθετήθηκε ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών , Χρίστος Δήμας, ο οποίος αναγνώρισε τις καθυστερήσεις στο «Ελευθέριος Βενιζέλος», επισημαίνοντας ωστόσο ότι σε άλλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια η κατάσταση είναι χειρότερη. Ο ίδιος τόνισε ότι η συνεργασία με τους ελεγκτές παραμένει καλή και υπενθύμισε τις πρόσφατες ρυθμίσεις για φορολόγηση, υπερεργασία και αποζημίωση εκπαιδευτικών ωρών.

Παράλληλα, παρουσίασε το σχέδιο δράσης που υλοποιείται σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προβλέπει, μεταξύ άλλων, τη μετατροπή της ΥΠΑ σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου. «Σήμερα η ΥΠΑ είναι αυτοτελής υπηρεσία που υπάγεται απευθείας στον υπουργό. Αυτό σημαίνει ότι για ζητήματα ακόμη και της καθημερινότητας, όπως η καθαριότητα ή η συντήρηση, απαιτείται υπουργική υπογραφή. Αυτά πλέον σταματούν να υπάρχουν», σημείωσε.

Τι λένε οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας

Την Παρασκευή σύμφωνα με τη διεθνή βάση αεροπορικών δεδομένων flightradar24, με καθυστέρηση αναχώρησαν περίπου οι οκτώ στις 10 πτήσεις που ήταν προγραμματισμένες από το αεροδρόμιο της «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Πηγές των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας λένε πως πλέον εξυπηρετούνται 28 πτήσεις την ώρα, αντί για τις 34 έως 36 που έφταναν να εξυπηρετούνται μέχρι πρότινος. Τόνιζαν μάλιστα ότι ο αριθμός αυτός είναι ήδη σημαντικά αυξημένος από τις 22 πτήσεις ανά ώρα που ορίζει ο κανονισμός. Οι ελεγκτές, όπως παγίως συμβαίνει από το 2022, και προκειμένου να εξυπηρετηθεί η ολοένα αυξανόμενη αεροπορική κίνηση, έχουν συμφωνήσει σε υπερωριακή εργασία με την πρόσθετη αποζημίωση να προέρχεται από τα τέλη διέλευσης του Eurocontrol ώστε να εξυπηρετούνται 28 πτήσεις την ώρα: «Ωστόσο ο αριθμός φτάνει ή και ξεπερνά τις 34, όπως μπορεί να επιβεβαιώσει και η ίδια η ΥΠΑ», υπογραμμίζουν.

Εξηγούν ότι παρά τις δεσμεύσεις της Πολιτείας για ανανέωση του αεροναυτιλιακού εξοπλισμού, τίποτα δεν έχει ουσιαστικά προχωρήσει έως σήμερα, με τα ραντάρ να εξακολουθούν να είναι τα γηραιότερα της περιοχής την ώρα που καθυστερούν να συμβασιοποιηθούν και προμήθειες που αφορούν ανταλλακτικά βασικών μονάδων.

«Δεν μπορεί η ασφάλεια της κυκλοφορίας να στηρίζεται αποκλειστικά στον ανθρώπινο παράγοντα», σημείωναν προσθέτοντας πως η υπερεργασία σε μία τόσο κρίσιμη ειδικότητα δεν επιτρέπεται να μετατρέπεται σε ρουτίνα και κατά συνέπεια ο κλάδος ακολουθεί πλέον έναν αυστηρότερο προγραμματισμό, ο οποίος οδηγεί σε καθυστερήσεις που μοιραία θα κλιμακώνονται.

Οι ελεγκτές για ακόμα μία φορά αναφέρθηκαν και στις κενές θέσεις στο οργανόγραμμα. Σήμερα στον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας στην Ελλάδα υπηρετούν περίπου 600 άτομα, την ώρα που στο οργανόγραμμα προβλέπονται 716 θέσεις με τον αριθμό αυτόν να χρήζει επικαιροποίησης προκειμένου να ανταποκρίνεται στην μεγάλη αύξηση της αεροπορικής κίνησης.