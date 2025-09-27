Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις»

Στην πιο ευτυχισμένη της περίοδο φαίνεται πως βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ, σύμφωνα με φήμες, δεν αποκλείεται να περιμένει το πρώτο της παιδί.

Η παρουσιάστρια, που δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα δημοσιεύματα περί εγκυμοσύνης, δείχνει να ζει έντονα το παρόν και να κάνει σχέδια για το μέλλον, με τον γάμο να βρίσκεται -όπως λέγεται- στα άμεσα πλάνα του ζευγαριού.

Παρά τις φήμες, η ίδια επιλέγει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μόνο ό,τι επιθυμεί, συνεχίζοντας να ανεβάζει στιγμές και σκέψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Το βράδυ της Παρασκευής (26.09.2025) η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» ανέβασε μία φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα στα stories της, ενώ παράλληλα έγραψε κάποιους στίχους από το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, με τίτλο «Στα υπόγεια είναι η θέα», που – προφανώς – σημαίνουν πολλά για εκείνη.