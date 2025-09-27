Κατερίνα Καινούργιου: «Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις»

Η ανάρτηση της παρουσιάστριας
Στην πιο ευτυχισμένη της περίοδο φαίνεται πως βρίσκεται η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία απολαμβάνει τη σχέση της με τον Παναγιώτη Κουτσουμπή, ενώ, σύμφωνα με φήμες, δεν αποκλείεται να περιμένει το πρώτο της παιδί.
Η παρουσιάστρια, που δεν έχει σχολιάσει μέχρι στιγμής τα δημοσιεύματα περί εγκυμοσύνης, δείχνει να ζει έντονα το παρόν και να κάνει σχέδια για το μέλλον, με τον γάμο να βρίσκεται -όπως λέγεται- στα άμεσα πλάνα του ζευγαριού.
Παρά τις φήμες, η ίδια επιλέγει να μοιράζεται με τους διαδικτυακούς της φίλους μόνο ό,τι επιθυμεί, συνεχίζοντας να ανεβάζει στιγμές και σκέψεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Το βράδυ της Παρασκευής (26.09.2025) η οικοδέσποινα της εκπομπής «Super Κατερίνα» ανέβασε μία φωτογραφία με κόκκινα τριαντάφυλλα στα stories της, ενώ παράλληλα έγραψε κάποιους στίχους από το τραγούδι του Πασχάλη Τερζή, με τίτλο «Στα υπόγεια είναι η θέα», που – προφανώς – σημαίνουν πολλά για εκείνη.
«Τα πιο ωραία πράγματα έρχονται εκεί που δεν τα περιμένεις… Και γίνονται τα θαύματα όταν πάψεις να επιμένεις. Τα πράγματα τα όμορφα όσο τα θέλεις χάνονται τυχαία… Κι ας ψάχνεις σε πολυόροφα στα υπόγεια είναι η θέα», έγραψε χαρακτηριστικά η Κατερίνα Καινούργιου.
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr