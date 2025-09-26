Back to Top
Φωκίδα: Δεν έχει βρεθεί ακόμα η αιτία θανάτου του 5χρονου

Απομακρύνεται η περίπτωση της μηνιγγίτιδας

Ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση στη Λαμία σχετικά με τον αιφνίδιο θάνατο ενός 5χρονου παιδιού από το Λιδωρίκι Φωκίδας, το οποίο κατέληξε το πρωί της Πέμπτης στο τοπικό Κέντρο Υγείας.

Το αγοράκι μεταφέρθηκε από τους γονείς του χωρίς τις αισθήσεις του. Σύμφωνα με το LamiaReport, δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί αμέσως η ακριβής αιτία θανάτου, γι’ αυτό και θα πραγματοποιηθούν περαιτέρω εξειδικευμένες ιστολογικές και εργαστηριακές εξετάσεις.

Τα πρώτα ευρήματα φαίνεται να αποκλείουν την πιθανότητα επιπλοκών από ίωση ή μηνιγγίτιδας. Το δείγμα που ελήφθη από τον ιατροδικαστή θα αναλυθεί σε ειδικά εργαστήρια σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ, προκειμένου να ελεγχθούν πιθανοί λοιμώδεις παράγοντες.

Το παιδί είχε εμφανίσει ίωση, πιθανότατα μεταδοθείσα από το μικρότερο αδερφάκι του. Η οικογένεια είχε εφαρμόσει όλες τις συνήθεις φροντίδες στο σπίτι, όπως τη χορήγηση αντιπυρετικών και το χλιαρό μπάνιο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν ενδείξεις σοβαρής ή επικίνδυνης κατάστασης που να απαιτεί άμεση ιατρική παρέμβαση.

