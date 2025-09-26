Τα νέα της εβδομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών

Ενημερωτικό δελτίο από την Πρυτανεία

ΚΕΔΜΟΠ-ΧΑΡΙΣΕ ΖΩΗ & ΦΛΟΓΑ γιόρτασαν την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών Η Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Day) γιορτάζεται το τρίτο Σάββατο του Σεπτεμβρίου με σκοπό να ευχαριστήσει όλους τους εθελοντές δότες αιμοποιητικών/μυελικών βλαστικών κυττάρων και να αυξήσει την ευαισθητοποίηση γύρω από τη σπουδαιότητα της δωρεάς μυελού των οστών. Με ένα μοναδικό συνδυασμό μουσικής, χαράς και εθελοντισμού, το Πανεπιστήμιο Πατρών μέσω του ΚΕΔΜΟΠ – «Χάρισε Ζωή», σε συνεργασία με τον Σύλλογο γονιών παιδιών με νεοπλασματική ασθένεια «ΦΛΟΓΑ», συνδιοργάνωσαν το Music Street Festival, μια ξεχωριστή γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της ζωής.

Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Εθελοντή Δότη Μυελού των Οστών (World Marrow Donor Day), μεταφέροντας το πιο αισιόδοξο μήνυμα: ✨ Η δωρεά μυελού των οστών σώζει ζωές. ✨ Οι φοιτητικές εθελοντικές ομάδες του Πανεπιστημίου Πατρών «Will you marrow me?» και «Better To Marrow» συνέλεξαν 121 δείγματα νέων εθελοντών δοτών μυελού των οστών ενισχύοντας έτσι την ελληνική και παγκόσμια δεξαμενή δοτών ώστε κάθε ασθενής να μπορεί να βρει το συμβατό του δότη.

Με τις μουσικές μελωδίες από τις φοιτητικές μπάντες το μήνυμα «Σ' ευχαριστώ δότη» ακούστηκε δυνατά δίνοντας ορατότητα στην ανάγκη προσφοράς προς το συνάνθρωπο που ασθενεί και μάχεται για τη ζωή.

Σημαντική και η συμβολή της «Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου» καθώς το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, το μήνυμα της δωρεάς μυελού των οστών να αναγραφόταν στις ηλεκτρονικές πινακίδες της Γέφυρας. Μέσα από τη μουσική και τη συμμετοχή του κόσμου, αναδείχθηκε η σημασία της εθελοντικής προσφοράς και η αξία της κοινωνικής αλληλεγγύης. Η ανταπόκριση του κοινού επιβεβαίωσε πως όταν η επιστήμη, ο πολιτισμός και η ανθρωπιά ενώνονται, μπορούν να δημιουργήσουν κύματα ελπίδας που φτάνουν παντού.

Στις 20.9.25 τιμήσαμε όλους εκείνους που χάρισαν ελπίδα και ζωή μέσα από τη δωρεά μυελού των οστών. Ένα απλό «ναι» μπορεί να γίνει το δώρο της ζωής για ένα παιδί, έναν νέο άνθρωπο, έναν συνάνθρωπό μας που παλεύει με τον καρκίνο.

Η «ΦΛΟΓΑ», βρίσκεται δίπλα στα παιδιά με νεοπλασματική ασθένεια και μας υπενθυμίζει ότι η αγάπη και η προσφορά μπορούν να κάνουν θαύματα!

Το Πανεπιστήμιο Πατρών, με σταθερό προσανατολισμό στη σύνδεση γνώσης και κοινωνικής προσφοράς, θα συνεχίσει να στηρίζει πρωτοβουλίες που εμπνέουν, ενημερώνουν και κυρίως, δίνουν ζωή!



Συνεχής και εμφατική η παρουσία μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών στο 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως Για μία ακόμη χρονιά, το 2024, ένας σημαντικός αριθμός μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου Πατρών, τόσο εν ενεργεία όσο και αφυπηρετήσαντα, έχει αναγνωριστεί πως ανήκει στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως. Αυτή η διάκριση βασίζεται στα στοιχεία της ετήσιας κατάταξης του παγκόσμιου ερευνητικού προσωπικού που διεξάγει το Meta-Research Innovation Center at Stanford του Stanford University υπό την καθοδήγηση του Καθηγητή Ιωάννη Ιωαννίδη. Η κατάταξη, η οποία βασίζεται σε δεδομένα της βάσης Scopus [1] και καλύπτει περίπου 9 εκατομμύρια επιστήμονες, χρησιμοποιεί τυποποιημένους δείκτες αναφορών και απήχησης για να κατατάξει τους ερευνητές παγκοσμίως.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/synechis-kai-emfatiki-i-parousia-melon-tis-akadimaikis-koinotitas-tou-panepistimiou-patron-sto-2-ton-koryfaion-epistimonon-pagkosmios/



2ο Φθινοπωρινό Σχολείο Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας Πανεπιστημίου Πατρών | Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης| Γράμμος |Τραύμα και ιστορική μνήμη

Το 2ο Φθινοπωρινό Σχολείο του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, με θέμα το Τραύμα και την ιστορική μνήμη, πραγματοποιήθηκε στο Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης (Γράμμος) του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και την Δημοκρατία, το διάστημα 20-23 Σεπτεμβρίου 2025, και εντάχθηκε στις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ Γράμμου 2025. Τις εργασίες του Σχολείου χαιρέτησαν, κατά την έναρξη των εργασιών, οι κκ.:

Ανδρέας Κατσανιώτης, Βουλευτής Αχαΐας της Νέας Δημοκρατίας και πρώην Υφυπουργός Εξωτερικών αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού και τη Δημόσια Διπλωματία, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, Πρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Γιώργος Παναγιωτόπουλος, Αντιπρύτανης Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Δημήτρης Κουκόπουλος, Πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Εκ μέρους του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων χαιρετισμό απηύθυνε ο Επιστημονικά Υπεύθυνος του Πάρκου, δρ. Θεόδωρος Σιόντης, ο οποίος μας ξενάγησε στις μόνιμες εκθέσεις του Πάρκου και οργάνωσε με επιτυχία τις 3 περιηγητικές διαδρομές στον Μυροβλήτη και τα υψώματα Κοτύλης και Χάρου.

Δίδαξαν (με αλφαβητική σειρά) οι κάτωθι:

Κωνσταντίνα Καρακώστα, Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ζωή Καρανικόλα, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Βασίλης Κόμης, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κωστής Κορνέτης, Αυτόνομο Πανεπιστήμιο Μαδρίτης

Δημήτρης Κουκόπουλος, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Κώστας Λασκαράτος, Δημοσιογράφος (ΕΡΤ)

Χρήστος Μεράντζας, Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Σπυριδούλα Πυρπύλη, Μέλος ΕΔΙΠ, Πανεπιστήμιο Πατρών

Ιωσήφ Φραγκούλης, Καθηγητής, ΑΣΠΑΙΤΕ Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://hmerantz.wixsite.com/autumn-school/2nd-autumn-school-to-de-announced



Νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Ενιαία Υγεία (One Bridge) Με χαρά ανακοινώνουμε την έναρξη υλοποίησης ενός νέου Ευρωπαϊκού έργου με τίτλο: One_Bridge ( https://one-bridge.iwaterfood.gr/ ) από το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας & Ποιότητας Ζωής σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό τομέα της Δημόσιας Υγείας, την Ενιαία Υγεία. To Ευρωπαϊκό έργο One-Bridge, έχει ως κύριους στόχους την προώθηση της προσέγγισης «Ενιαία Υγεία» μέσω της ευαισθητοποίησης σχετικά με τις κρίσιμες αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των συστημάτων υγείας των ανθρώπων, ζώων και περιβάλλοντος και της ανάδειξης της σημασίας των ολοκληρωμένων πολιτικών για την καταπολέμηση των ζωονόσων, της μικροβιακής αντοχής (AMR) και των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην υγεία.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε στην ιστοσελίδα (https://one-bridge.iwaterfood.gr/



3ο Διεθνές Συνέδριο στη Φυσικοχημεία και Φασματοσκοπία | 24-26/09/2025 Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/3o-diethnes-synedrio-sti-fysikochimeia-kai-fasmatoskopia-24-26-09-2025/



Συμμετοχή του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας σε εκδήλωση του Ιδρύματος Χάινριχ Μπελ | 27.09.2025 , 11:30 πμ Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/poleis-kai-periastika-dasi-o-rolos-ton-koinotiton-stin-prolipsi-pyrkagion-27-09-2025/



PATRATHLON 2025 Η Πάτρα γιορτάζει τον αθλητισμό! Το Πανεπιστήμιο Πατρών στηρίζει την προσπάθεια αυτή, η οποία προάγει τις αξίες της συμμετοχής, της ομαδικότητας, της συνεργασίας και της υγείας. Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας μπορούν να συμμετάσχουν και να ζήσουν από κοντά τη μοναδική αυτή εμπειρία.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/patrathlon-2025-i-patra-giortazei-ton-athlitismo/

Ημερίδα: "Τρέφοντας Βιώσιμα το Μέλλον: Η Δύναμη των Εντόμων" | 02.10.2025 Με την υποστήριξη του ΕΛΚΕ Πανεπιστημίου Πατρών, η φοιτητική ομάδα Nemawise του Εργαστηρίου Φυτοπροστασίας, του Τμήματος Γεωπονίας, πραγματοποιεί ημερίδα με τίτλο: "Τρέφοντας Βιώσιμα το Μέλλον: Η Δύναμη των Εντόμων", την Πέμπτη 02/10/2025, στο Αμφιθέατρο του Τμήματος Γεωπονίας (Κτήριο Κ24), στην Πανεπιστημιούπολη του Μεσολογγίου.



Έναρξη μαθημάτων Χορού 2025-2026 στον Σύλλογο Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.) |02.10.2025 Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι χοροδιδάσκαλοι του Συλλόγου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών Πανεπιστημίου Πατρών (Σ.Ε.Π.Χ.Π.Π.) σας καλωσορίζουν στη νέα ακαδημαϊκή και χορευτική χρονιά 2025-2026.

Η έναρξη των μαθημάτων θα γίνει την Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2025, Συμμετέχουν όπως πάντα στις πρόβες και στις παραστάσεις μας, αρχάριοι-ες και προχωρημένοι-ες, φοιτητές-τριες, διοικητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Πατρών καθώς και τα παιδιά τους και φυσικά όποιος/α αγαπάει τον χορό από την ευρύτερη περιοχή των Πατρών. Οι εγγραφές είναι ανοικτές για όλες και όλους.

Αναλυτικές πληροφορίες στο σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/enarxi-mathimaton-chorou-2025-2026-ston-syllogo-ellinikon-paradosiakon-choron-panepistimiou-patron-s-e-p-ch-p-p-02-10-2025/



Δωρεάν συμμετοχή για 250 Φοιτητές και Φοιτήτριες στον 4ο Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Πάτρας «Φάνης Τσιμιγκάτος» Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: https://www.upatras.gr/dorean-symmetochi-gia-foitites-kai-foititries-ston-4o-nychterino-imimarathonio-patras-fanis-tsimigkatos/



Συμμετοχή Πανεπιστημίου Πατρών στον αγώνα δρόμου “Μαραθώνιος Αθήνας – Ο Αυθεντικός - 5km Universities Night Run 2025” Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα συμμετέχει και φέτος στον «Μαραθώνιο Αθήνας-Ο Αυθεντικός» και συγκεκριμένα στον δρόμο «5km Universities Night Run” που θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025, ώρες 19:30-20:40.

Το Πανεπιστήμιο Πατρών θα καλύψει το κόστος οργανωμένης ομαδικής μετακίνησης από Πάτρα προς Αθήνα και επιστροφή καθώς και το κόστος συμμετοχής (τηρείται σειρά προτεραιότητας), με τη διαδικασία της ομαδικής εγγραφής στον παραπάνω αγώνα από το Πανεπιστήμιο Πατρών.

Οι ενδιαφερόμενες/οι θα πρέπει να αποστείλουν συμπληρωμένο το ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (επισυναπτόμενο) στο Πανεπιστημιακό Γυμναστήριο usport@upatras.gr έως και την Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025, ώρα 23:59, με θέμα «Συμμετοχή στα 5km Universities Night Run 2025”.

Αναλυτικές πληροφορίες μπορείτε να εντοπίσετε στον παρακάτω σύνδεσμο: εδώ