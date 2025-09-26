Βασίλης Αϊβαλής: Καλό ταξίδι σε έναν ανήσυχο, ενεργό πολίτη

Συλλυπητήρια ανακοίνωση εξέδωσε η παράταξη με επικεφαλής τον Βασίλη Αϊβαλή, Πάτρα Σπουδαία και Πάλι για τον θάνατο του Ανδρέα Αποσκίτη.

Σε αυτή τονίζει:

"Εκφράζουμε τη βαθιά της θλίψη για τον πρόωρο χαμό του Ανδρέα Αποσκίτη, ενός ανήσυχου, ενεργού πολίτη που αγάπησε την πόλη μας, ονειρεύτηκε να τη δει καλύτερη και πάλεψε για αυτό.

Ο Ανδρέας, μέσα από την ομάδα του στο Facebook «Πάτρα, αυτά που δεν λέγονται», έδωσε βήμα σε συμπολίτες μας, ανέδειξε προβλήματα και κακώς κείμενα, κινητοποίησε ανθρώπους και υπήρξε φωνή συμμετοχής και ευθύνης για τον τόπο μας. Ευθύνης που ξεκινάει από τον ίδιο τον πολίτη.

Θα τον θυμόμαστε πάντα για το πάθος του να δει την πόλη μας καλύτερη.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένειά του και τους οικείους του".