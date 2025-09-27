Maestro: Ο δημοφιλής ηθοποιός που «εισβάλλει» στα νέα επεισόδια της σειράς

Ο νέος κύκλος αναμένεται να φέρει μαζί του πολλές εκπλήξεις και φρέσκα πρόσωπα
Η πολυσυζητημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», επιστρέφει με τον τέταρτο κύκλο της.
Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια το συνεργείο και οι ηθοποιοί θα μεταφερθούν στους Παξούς, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των σκηνών.
Ο νέος κύκλος αναμένεται να φέρει μαζί του πολλές εκπλήξεις και φρέσκα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, που θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στις εξελίξεις της ιστορίας.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Γιώργου Σκρομπόλα στο zappIT, στο καστ θα ενταχθεί και ο Βασίλης Μίχας, του οποίου η συμμετοχή αναμένεται ν' αφήσει έντονο αποτύπωμα στην πλοκή.
Η ανάρτηση του Χριστόφορου Παπακαλιάτη
Ο δημιουργός της σειράς ανέφερε για την έναρξη των γυρισμάτων του «Maestro» στο προσωπικό του προφίλ στο Instagram: «Και κάπως έτσι όλα αρχίσανε πάλι! Νέα σεζόν, νέα επεισόδια, νέα κεφάλαια, παλιές αμαρτίες!».
