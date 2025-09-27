Maestro: Ο δημοφιλής ηθοποιός που «εισβάλλει» στα νέα επεισόδια της σειράς

Η πολυσυζητημένη σειρά του Χριστόφορου Παπακαλιάτη, «Maestro», επιστρέφει με τον τέταρτο κύκλο της.

Τα γυρίσματα ξεκίνησαν στις 22 Σεπτεμβρίου στην Αθήνα, ενώ στη συνέχεια το συνεργείο και οι ηθοποιοί θα μεταφερθούν στους Παξούς, όπου θα πραγματοποιηθεί το μεγαλύτερο μέρος των σκηνών.

Ο νέος κύκλος αναμένεται να φέρει μαζί του πολλές εκπλήξεις και φρέσκα πρόσωπα. Μεταξύ αυτών, ο Γιώργος Χρυσοστόμου και η Ανθή Ευστρατιάδου, που θα διαδραματίσουν καίριο ρόλο στις εξελίξεις της ιστορίας.