Τσουχτερά πρόστιμα και αυτόφωρο για ρίψη μπαζών και ογκωδών απορριμμάτων

Αν ετοιμάζεσαι να κάνεις ανακαίνιση ή απλώς να αλλάξεις κάποια παλιά έπιπλα και συσκευές, σταμάτα πριν τα αφήσεις δίπλα σε κάδους ή πεζοδρόμια.

Ο νόμος πλέον είναι ξεκάθαρος: η παράνομη απόρριψη ογκωδών αντικειμένων και μπάζων επιφέρει τσουχτερά πρόστιμα, ακόμα και αυτόφωρο.

Ανακαινίσεις παντού, μπάζα... επίσης

Αν έχεις προσπαθήσει να κλείσεις κάποιον τεχνίτη τον τελευταίο καιρό (ελαιοχρωματιστή, υδραυλικό, ηλεκτρολόγο), θα έχεις διαπιστώσει πως το πρόγραμμα τους είναι γεμάτο για εβδομάδες. Η χώρα ζει έναν "πυρετό" ανακαινίσεων.

Αυτό αποτυπώνεται και στις γειτονιές: στρώματα, παλιά έπιπλα, σακούλες με μπάζα, ακόμα και παντζούρια ή πόρτες, ξεφορτώνονται συχνά δίπλα σε κάδους ή σε δημόσιους χώρους. Αυτό, όμως, δεν επιτρέπεται.

Τι προβλέπει ο νόμος

Η αυθαίρετη απόρριψη αποβλήτων –όπως μπάζα, ογκώδη αντικείμενα και προϊόντα κλαδέματος– θεωρείται περιβαλλοντική παράβαση. Ο νόμος προβλέπει:

Πρόστιμα:

Από 50 έως 2.000 ευρώ, ανάλογα με το είδος και την ποσότητα αποβλήτων, τη συχνότητα της παράβασης και το σημείο απόρριψης.

Αν τα μπάζα τοποθετηθούν μέσα σε κάδο απορριμμάτων, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 500 ευρώ, συν το κόστος αντικατάστασης του κάδου.

Σε οικόπεδα, ρέματα, άλση ή δασικές εκτάσεις, τα πρόστιμα κυμαίνονται από 300 έως 1.500 ευρώ.

Αυτόφωρο & ποινικές κυρώσεις:

Αν εντοπιστείς επ’ αυτοφώρω, κινείται η αυτόφωρη διαδικασία.

Σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 1650/1986 (όπως τροποποιήθηκε), για πρόκληση ρύπανσης προβλέπεται:

Φυλάκιση έως 1 έτος

Χρηματικό πρόστιμο από 3.000 έως 60.000 ευρώ

Παράδειγμα: Η απόφαση 719/2018 του Αρείου Πάγου επικύρωσε ποινή φυλάκισης 12 μηνών και πρόστιμο 3.000 ευρώ σε πολίτη που πέταξε μπάζα σε δημοτικό οικόπεδο χωρίς άδεια.

Τι θεωρείται ογκώδες αντικείμενο

Σύμφωνα με τους Κανονισμούς Καθαριότητας των δήμων, ογκώδη αντικείμενα είναι:

Παλιά έπιπλα (τραπέζια, καναπέδες, καρέκλες κ.λπ.)

Στρώματα, πόρτες, παντζούρια

Οικιακές συσκευές (πλυντήρια, ψυγεία κ.ά.)

Μπάζα από μικροεργασίες

Κλαδιά και φυτικά υπολείμματα

Πώς πετάμε νόμιμα τα ογκώδη

Για να αποφύγεις τα πρόστιμα και να κάνεις το σωστό:

1. Επικοινώνησε με τον δήμο σου

Κάλεσε την Υπηρεσία Καθαριότητας για να κανονίσεις ημερομηνία αποκομιδής.

Τα αντικείμενα τοποθετούνται μπροστά στο σπίτι σου, όχι δίπλα σε κάδους.

2. Για μεγάλες ποσότητες μπάζων

Νοικιάζεις κάδο εργοταξιακού τύπου μέσω αδειοδοτημένων εταιρειών.

Χρειάζεσαι άδεια από τον δήμο για τοποθέτηση του κάδου σε δρόμο ή πεζοδρόμιο.

3. Ηλεκτρικές συσκευές

Παραδίδονται στα σημεία συλλογής: καταστήματα ηλεκτρικών ή δημοτικά σημεία ανακύκλωσης.

Υπάρχουν εγκεκριμένοι φορείς συλλογής μέσω του Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης (ΑΗΗΕ).

4. Κλαδιά και φυτικά απόβλητα

Οι δήμοι οργανώνουν ειδικές συλλογές ή διαθέτουν χώρους κομποστοποίησης.



Κατασχέσεις και παραβάσεις

Οχήματα που χρησιμοποιούνται για παράνομη μεταφορά αποβλήτων μπορούν να κατασχεθούν.

Σε περιπτώσεις απόρριψης σε δάση ή ρέματα, ο νόμος προβλέπει τουλάχιστον 6 μήνες φυλάκισης.

Ο νέος ΚΟΚ (Ν. 5209/2025) επιβάλλει πρόστιμο 30 ευρώ για πεζούς που μεταφέρουν ογκώδη αντικείμενα και εμποδίζουν την κυκλοφορία.



Συμπέρασμα

Η ανεξέλεγκτη ρίψη μπάζων και ογκωδών αντικειμένων δεν είναι απλώς "αντικοινωνική συμπεριφορά". Είναι περιβαλλοντικό αδίκημα, που επιφέρει σοβαρές κυρώσεις.