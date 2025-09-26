Αιγιαλεία: Κατάφερε να αποσπάσει σχεδόν 30.000 ευρώ προσποιούμενος υπάλληλο λογιστή

Μετά από ενδελεχή έρευνα των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιάλειας, εξιχνιάστηκε υπόθεση μεγάλης απάτης που είχε σημειωθεί τον Ιανουάριο του 2024 στην περιοχή.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, σχηματίστηκε δικογραφία για διάπραξη απάτης σε βάρος επτά ημεδαπών –πέντε γυναικών και δύο ανδρών– των οποίων τα πλήρη στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί.

Το περιστατικό συνέβη στις 31 Ιανουαρίου 2024, όταν άγνωστος δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με ιδιοκτήτρια καταστήματος στην Αιγιαλεία. Προσποιούμενος υπάλληλο του λογιστή της, την έπεισε ότι έπρεπε να ολοκληρώσει μέσω ηλεκτρονικής τραπεζικής εφαρμογής διαδικασία πληρωμής για κρατική επιδότηση ύψους 900 ευρώ, στην οποία ήταν δικαιούχος.

Η παθούσα, πιστεύοντας τα λεγόμενα του δράστη, πραγματοποίησε διαδοχικές μεταφορές χρημάτων, αποστέλλοντας συνολικά 29.690 ευρώ σε τραπεζικούς λογαριασμούς που ανήκαν στους επτά κατηγορούμενους.

Η δικογραφία που έχει σχηματιστεί θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας, με παράλληλη έδρα το Αίγιο, για τις περαιτέρω δικαστικές ενέργειες.