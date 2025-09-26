ΣΥΡΙΖΑ Αχαΐας: Εκδήλωση για τον Πολιτισμό με ομιλία και μουσικό πρόγραμμα την Κυριακή

Μια εκδήλωση αφιερωμένη στον πολιτισμό διοργανώνει την Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025, στις 20:00, η Νομαρχιακή Επιτροπή Αχαίας ΣΥΡΙΖΑ στον Πολυχώρο Πολιτισμού «Μηχανουργείο» (οδός Ευμήλου, πίσω από τον Άγιο Ανδρέα).

Η εκδήλωση εντάσσεται στον σχεδιασμό της επιτροπής για δράσεις σύνθεσης και διαλόγου που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα.

Στο πρώτο μέρος, ο σκηνοθέτης Θέμης Μουμουλίδης, γνωστός τόσο σε πανελλαδικό επίπεδο όσο και στην Πάτρα από τη θητεία του στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, θα πραγματοποιήσει εισήγηση με θέμα «Ο Πολιτισμός Χθες, Σήμερα, Αύριο». Στην ομιλία του θα αναφερθεί στις κυρίαρχες τάσεις στον χώρο του πολιτισμού και θα θέσει προβληματισμούς σχετικά με τη διαμόρφωση μιας εθνικής πολιτιστικής πολιτικής. Θα ακολουθήσουν σύντομες παρεμβάσεις.

Το πρώτο μέρος θα ολοκληρωθεί με τον ερμηνευτή και συνθέτη Κώστα Θωμαΐδη, ο οποίος θα παρουσιάσει τραγούδια-σταθμούς από τη μακρά πορεία του στο ελληνικό τραγούδι.

Στη συνέχεια, στο δεύτερο μέρος, θα εμφανιστούν οι Δ. Βέτσος, Π. Τζαβατόπουλος, Γ. Δρίτσας και Χ. Κούτσιος, σε ένα μουσικό πρόγραμμα με λαϊκό χαρακτήρα, αλλά και με έντεχνες αναφορές.

Η βραδιά έχει στόχο να συνδυάσει τον διάλογο για θέματα πολιτιστικής πολιτικής με τη μουσική, σε μια ατμόσφαιρα που θα προσφέρει ψυχαγωγία και συμμετοχή του κοινού.