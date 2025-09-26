Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Κατάκολο: Συνελήφθη μέλος δικτύου διακίνησης από την Τουρκία

Κατάκολο: Συνελήφθη μέλος δικτύου διακίν...

Τέσσερις συλλήψεις διακινητών μεταναστών

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως διακινητές των μεταναστών που το βράδυ της Πέμπτης αφίχθησαν στο λιμάνι του Κατακόλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, από τον προανάκριση που διενήργησε το Γραφείο Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Κατακόλου προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς ο ρόλος του καθενός στη διακίνηση των μεταναστών.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον καπετάνιο του ιστιοφόρου σκάφος, υπήκοο Αφγανιστάν, στο οποίο επέβαιναν οι 57 μετανάστες που διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και μια γυναίκα είναι υπήκοοι Ιράν. Ο ένας φέρεται να είχε το ρόλο του βοηθού του καπετάνιου και η δεύτερη συλληφθείσα είχε επιφορτιστεί με τη γενικότερη διαχείριση των επιβαινόντων εντός του σκάφους.

Στον τρίτο συλληφθέντα, αποδίδεται κεντρικός ρόλος στη διακίνηση, αφού φαίνεται πως είναι ο μεσάζοντας, ανάμεσα στους διακινούμενους μετανάστες και στο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών στην ξηρά, το οποίο δρούσε από την Τουρκία.

Σε βάρους τους σχηματίστηκε δικογραφία σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη μεταφορά στην ελληνική επικράτεια δια θαλάσσης υπηκόων τρίτων χωρών, που δεν δικαιούνται είσοδο στο ελληνικό έδαφος και για έκθεση σε κίνδυνο. Παράλληλα, εξετάζεται η συμμετοχή τους σε ευρύτερο κύκλωμα διακίνησης μεταναστών.

Οι συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν σήμερα ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας

Ειδήσεις Τώρα

Κακοκαιρία προ των πυλών - Έρχεται έκτακτο δελτίο από την ΕΜΥ

Πάτρα: ΕΔΕ στην Ασφάλεια για την υπόθεση του κινητού του 25χρονου που είχε συλληφθεί για τη φωτιά στο Γηροκομειό

Τραγωδία στα Χανιά: Μπροστά στον πατέρα του παρασύρθηκε θανάσιμα από το αυτοκίνητο το 4χρονο παιδί

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Διακίνηση μεταναστών Λιμάνι Κατάκολου Πάτρα-Δυτική Ελλάδα

Ειδήσεις