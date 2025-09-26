Κατάκολο: Συνελήφθη μέλος δικτύου διακίνησης από την Τουρκία

Τέσσερα άτομα συνελήφθησαν ως διακινητές των μεταναστών που το βράδυ της Πέμπτης αφίχθησαν στο λιμάνι του Κατακόλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Patris News, από τον προανάκριση που διενήργησε το Γραφείο Ασφάλειας του Λιμεναρχείου Κατακόλου προέκυψε η εμπλοκή των τεσσάρων συλληφθέντων, καθώς ο ρόλος του καθενός στη διακίνηση των μεταναστών.

Ειδικότερα, πρόκειται για τον καπετάνιο του ιστιοφόρου σκάφος, υπήκοο Αφγανιστάν, στο οποίο επέβαιναν οι 57 μετανάστες που διασώθηκαν στη θαλάσσια περιοχή 60 ναυτικά μίλια δυτικά της Κεφαλονιάς. Οι υπόλοιποι τρεις συλληφθέντες, δύο άνδρες και μια γυναίκα είναι υπήκοοι Ιράν. Ο ένας φέρεται να είχε το ρόλο του βοηθού του καπετάνιου και η δεύτερη συλληφθείσα είχε επιφορτιστεί με τη γενικότερη διαχείριση των επιβαινόντων εντός του σκάφους.