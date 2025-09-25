Στιγμιότυπα

-Πολύ μου αρέσουν οι εκδηλώσεις στο Μαρκάτο. Γειτονιές ,οδοί και συνοικίες τα όνειρα που περιμένουν μια παραπάνω ματιά και αφορμές για σύνδεση με τον αστικό πλακούντα που μας συνόδευσε στην έξοδο.

-Ο Paul Thomas Αnderson με το «Μια μάχη μετά την άλλη» αποφάσισε να μην δώσει την ταινία σε κανένα φεστιβάλ και να την αφήσει στη κρίση του κοινού αποσπώντας μέχρι στιγμής τις καλύτερες κριτικές της καριέρας του που έχει ουκ ολίγες σπουδαίες ταινίες και τον καθιερώνει ως τον σπουδαιότερο Αμερικανό σκηνοθέτη του 21ου αιώνα. Το Όσκαρ μάλλον θεωρείται βέβαιο αλλά το σημαντικό είναι πως η ταινία θα συζητιέται για χρόνια.

-«Ο αυτοκράτορας της χαράς» του Ocean Vuong ,η «Μέρα» του Michael Cunningham το «Κοίτα τα φώτα, αγάπη μου» της Annie Ernaux και «Το αύριο και το αύριο και το αύριο» της Gabrielle Zevin είναι τέσσερα βιβλία που συνιστώ θερμά για βουτιές κάτω από το σεντόνι.

- H Adele είχε απορρίψει πρόταση να εμφανιστεί στο Super Bowl το 2017. Τότε, η ίδια είχε δηλώσει ότι η συγκεκριμένη σκηνή «δεν αφορά πραγματικά τη μουσική». To 2026 η Αdele θα αναλάβει το show του ημιχρόνου στο Super Bowl. «Ρούχα μαζί που πλύθηκαν και έχουνε γίνει ροζ».

- Oι Pet Shop Boys ανακοίνωσαν την κυκλοφορία ενός νέου remix άλμπουμ με τίτλο Disco 5, στο οποίο συμμετέχουν οι Noel Gallagher, Sleaford Mods, Paul Weller και Primal Scream. Το νέο κεφάλαιο της μακρόχρονης σειράς Disco θα κυκλοφορήσει στις 21 Νοεμβρίου μέσω της Parlophone. Το άλμπουμ θα περιέχει 12 κομμάτια, μεταξύ των οποίων νέες εκδοχές από τους Pet Shop Boys σε τραγούδια όπως το "Think Of A Number" των Noel Gallagher’s High Flying Birds, το "Innocent Money" των Primal Scream και το "Cosmic Fringes" του Paul Weller. Still crazy after all these years τα αγόρια.