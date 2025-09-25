Δήμος Πατρέων: Καθαρισμός ρεμάτων σε Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα

"Οι εργαζόμενοι των Τομέων Καθαριότητας και Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, με το μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, συνεχίζουν το έργο του καθαρισμού ρεμάτων και σχαρών στις περιοχές, Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα και την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων", αναφέρει η Δημοτική αρχή στην ανακοίνωσή της.

Και συνεχίζει:

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. Τις επόμενες μέρες, τα συνεργεία του Δήμου, θα πάνε στην περιοχή του πρώην Δήμου Βραχνεΐκων.