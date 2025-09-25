Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

ΚΟΙΝΩΝΙΑ

/

Δήμος Πατρέων: Καθαρισμός ρεμάτων σε Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα

Δήμος Πατρέων: Καθαρισμός ρεμάτων σε Βελ...

Θα ακολουθήσουν τα Βραχνέικα

"Οι εργαζόμενοι των Τομέων Καθαριότητας και Αυτεπιστασίας του Δήμου Πατρέων, με το μηχανολογικό εξοπλισμό του Δήμου και της ΔΕΥΑΠ, συνεχίζουν το έργο του καθαρισμού ρεμάτων και σχαρών στις περιοχές, Βελβίτσι, Βούντενη και Μπάλλα και την απομάκρυνση ογκωδών αντικειμένων", αναφέρει η Δημοτική αρχή στην ανακοίνωσή της.

Και συνεχίζει:

Οι εργασίες θα συνεχιστούν μέχρι την ολοκλήρωση του καθαρισμού των περιοχών που επλήγησαν από τις καταστροφικές πυρκαγιές του Αυγούστου. Τις επόμενες μέρες, τα συνεργεία του Δήμου, θα πάνε στην περιοχή του πρώην Δήμου Βραχνεΐκων.

 

Ειδήσεις Τώρα

Πάτρα: Το περίπτερο στο Αρχαίο Ωδείο, έγινε... ανάμνηση- Το σημείωμα αποχαιρετισμού από τον περιπτερά- ΦΩΤΟ

Πρόωρη σύνταξη για 55άρηδες- Ποιους αφορά

Πάτρα: Παρέμβαση του Δήμου στην Τροχαία μετά το ατύχημα στον πεζόδρομο της Μαιζώνος

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Καθαρισμός Ρέμα Πάτρα-Δυτική Ελλάδα Βραχνέικα

Ειδήσεις