Καιρός: Έρχεται ο «Ρεξ εμποδιστής»- Πτώση θερμοκρασίας και καταιγίδες

"Την Κυριακή 28/9 και τη Δευτέρα 29/9 οι βροχές θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, αλλά θα είναι ευεργετικές και ακίνδυνες! Αττική, Θράκη και Αιγαίο μπορεί να μην επηρεαστούν καθόλου ή πολύ λίγο", καταλήγει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

"Ευελπιστώ μεγάλος όγκος νερού να πέσει στη θάλασσα διότι σε αντίθετη περίπτωση δεν αποκλείεται να δημιουργηθούν πλημμυρικά επεισόδια ή κατολισθήσεις σε ευάλωτες περιοχές της δυτικής και κεντρικής Πελοποννήσου, του κεντρικού και νότιου Ιονίου και την Αιτωλοακαρνανία", αναφέρει ο κ. Τσατραφύλλιας.

"Παρασκευή και Σάββατο οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 μποφόρ. Από το Σάββατο το βράδυ μέχρι την Κυριακή το απόγευμα θα εκδηλωθούν ισχυρές καταιγίδες στη δυτική Ελλάδα", συνεχίζει ο μετεωρολόγος.

"Από την Παρασκευή 26/9 σταδιακά θα πέσει η θερμοκρασία 6-8 βαθμούς. Την επόμενη εβδομάδα ο υδράργυρος δεν θα ξεπεράσει τους 24-25 βαθμούς.Κατεβάζουμε ζακετούλες για τις πρωινές και βραδινές ώρες!", σημειώνει ο Γιώργος Τσατραφύλλιας.

Αλλαγή στο σκηνικό του καιρού προβλέπουν οι μετεωρολόγοι για τις επόμενες ημέρες, με τα πρώτα αξιόλογα φθινοπωρινά φαινόμενα να κάνουν την εμφάνισή τους. Ο λεγόμενος «Ρεξ εμποδιστής» στην ατμοσφαιρική κυκλοφορία αναμένεται να προκαλέσει πτώση της θερμοκρασίας και τα πρώτα πρωτοβρόχια της σεζόν.

Εντωμεταξύ, ο μετεωρολόγος Θοδωρής Κολυδάς κάνει λόγο για "Επιλεκτικά Πρωτοβρόχια" και αναφέρει, χαρακτηριστικά, για τον καιρό τις επόμενες ημέρες: "Μιλάμε όλο με ορισμούς για #Rex και #OmegaBlock, αλλά ξεχάσαμε μια λέξη που την λέγαμε πριν πολλά χρόνια. #Πρωτοβρόχια! Έρχονται καθυστερημένα και επιλεκτικά, ως προς τις περιοχές που θα επηρεάσουν, με πτώση της θερμοκρασίας και ισχυρούς βοριάδες. Τα δυτικά θέλουν λίγη προσοχή. Καλό μας Φθινόπωρο".

Από την πλευρά του ο Κλέαρχος Μαρουσάκης κάνει λόγο βοριάδες που ρίχνουν τη θερμοκρασία, ενώ από Παρασκευή-Σάββατο καταφτάνουν βροχές και καταιγίδες σε αρκετέ περιοχές που ίσως να είναι έντονες έως επικίνδυνες στα δυτικά. "Ήπιος και σήμερα ο καιρός με καλοκαιρινές θερμοκρασίες και τους ανέμους να μην προβληματίζουν, ενώ από αύριο ενισχύονται σταδιακά οι βοριάδες στο Αιγαίο οι οποίοι θα φτάσουν Παρασκευή και Σάββατο προς τα κεντρικά και βόρεια τμήματά του τα επίπεδα θυέλλης, πέφτει σιγά σιγά η θερμοκρασία ενώ μας έρχονται και βροχές - καταιγίδες οι οποίες από Σάββατο απόγευμα θα επηρεάσουν αρκετές περιοχές και μάλιστα προς τα δυτικά θα είναι αρκετά έντονες ως και επικίνδυνες", αναφέρει ο μετεωρολόγος.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΠΕΜΠΤΗ 25-09-2025

ΓΕΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Στα δυτικά λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα σχεδόν αίθριος καιρός με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία στα ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ηπειρωτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες .

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 28 με 30 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 31 βαθμούς, στις Σποράδες και τις Κυκλάδες δεν θα ξεπεράσει τους 27 βαθμούς ενώ στην Κρήτη θα φτάσει τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις που βαθμιαία κατά τόπους θα πυκνώσουν και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι και πιθανώς στα ορεινά της Μακεδονίας μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 28 με 29 και τοπικά στην κεντρική Μακεδονία έως 30 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες αρχικά στο Ιόνιο και τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά κυρίως ορεινά, με βελτίωση το βράδυ.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και βαθμιαία στο Ιόνιο βόρειοι βορειοδυτικοί τοπικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 15 έως 29 και τοπικά στα ηπειρωτικά έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές με τοπικούς όμβρους και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στα ορεινά κυρίως της Πελοποννήσου.

Άνεμοι: Ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νότια δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 31 και στις Σποράδες έως 27 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες στη δυτική Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 4 με 5 και από το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 18 έως 27 και στην Κρήτη έως 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά τόπους από το μεσημέρι.

Άνεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ, με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα στα βόρεια.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες.

Άνεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα ανατολικά έως 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 30 με 31 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Σχεδόν αίθριος με αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές κυρίως τις μεσημβρινές - απογευματινές ώρες, με πιθανότητα να σημειωθούν τοπικοί όμβροι στα γύρω ορεινά.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 17 έως 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26-09-2025

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις που από τις μεσημβρινές ώρες στα ηπειρωτικά θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4, στα ανατολικά 5 με 7 και από το μεσημέρι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια και τα νησιά του Αιγαίου τους 26 με 27 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 27-09-2025

Αραιές νεφώσεις κατά τόπους πιο πυκνές στα ηπειρωτικά και την Κρήτη όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι. Τα φαινόμενα από το απόγευμα στα δυτικά θα ενταθούν και θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες, οι οποίες στο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο τη νύχτα πιθανόν να είναι ισχυρές.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6, στο Αιγαίο 6 με 7 και τις πρωινές ώρες στο βόρειο Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση σε όλη τη χώρα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 28-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στο Ιόνιο, τα ηπειρωτικά και την Κρήτη. Τα φαινόμενα στα δυτικά πιθανόν να είναι κατά τόπους ισχυρά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5, στο Αιγαίο 5 με 6 και τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 29-09-2025

Αυξημένες νεφώσεις στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τοπικές βροχές στο Ιόνο, τα ηπειρωτικά, την Κρήτη και το βόρειο Αιγαίο. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν κυρίως στα ηπειρωτικά. Βαθμιαία εξασθένηση των φαινομένων από το απόγευμα.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.