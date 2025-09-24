Back to Top
Άνοιξε η πλατφόρμα αιτήσεων για τις μετεγγραφές φοιτητών: Ποιοι δικαιούνται, ποια δικαιολογητικά απαιτούνται, τι ισχύει για αδέρφια και οικογένειες με χαμηλό εισόδημα

Ξεκίνησαν οι αιτήσεις

Άνοιξε σήμερα, 24 Σεπτεμβρίου, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για τις μετεγγραφές και μετακινήσεις φοιτητών του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026. Η διαδικασία θα διαρκέσει έως τις 2 Οκτωβρίου, ώρα 14:00, και αφορά φοιτητές των ΑΕΙ και των Ανώτατων Εκκλησιαστικών Ακαδημιών.

Για πρώτη φορά, η διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις: Η πρώτη αφορά τους φοιτητές που εισήχθησαν με τις Πανελλήνιες του Ιουνίου. Η δεύτερη θα πραγματοποιηθεί αργότερα, για όσους συμμετείχαν στις επαναληπτικές εξετάσεις του Σεπτεμβρίου, καθώς και για φοιτητές κυπριακής καταγωγής.

Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι οι μετεγγραφές να ολοκληρωθούν πριν από την έναρξη των μαθημάτων, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να ενταχθούν εγκαίρως στα νέα τμήματα.

Ποιοι δικαιούνται μετεγγραφή

Δικαίωμα αίτησης έχουν:
Φοιτητές που επικαλούνται μοριοδοτούμενους κοινωνικούς ή οικονομικούς λόγους.
Αδέλφια που σπουδάζουν σε διαφορετικές πόλεις.
Όσοι εισήχθησαν με το ειδικό ποσοστό 5% λόγω σοβαρών παθήσεων.
Φοιτητές που ανήκουν στη Μουσουλμανική Μειονότητα της Θράκης.

Τέκνα θυμάτων τρομοκρατίας ή στελεχών Ενόπλων Δυνάμεων/Σωμάτων Ασφαλείας που τραυματίστηκαν θανάσιμα εν ώρα καθήκοντος.

Διαδικασία και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας transfer.it.minedu.gov.gr. Για την είσοδο απαιτούνται τα στοιχεία φοιτητή που έχει εκδώσει η Γραμματεία του Τμήματος, καθώς και ΑΦΜ για την ταυτοποίηση οικογενειακής κατάστασης.

Ανάλογα με την κατηγορία μετεγγραφής, οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα αντίστοιχα δικαιολογητικά (π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, έγγραφα υγείας, βεβαιώσεις σπουδών αδελφών).

Τα αποτελέσματα αναμένονται αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας, με στόχο να μη χαθεί το εξάμηνο για όσους αλλάξουν τμήμα ή πόλη.

 

