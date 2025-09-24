Τα αρχαία της οδού Σωτηριάδου δίπλα στο Ρωμαϊκό Ωδείο, μετέτρεψαν έναν δρόμο σε στενό μονοπάτι - ΦΩΤΟ

Ο δρόμος δίπλα στο Αρχαίο Ωδείο της Πάτρας καταργήθηκε για κίνηση οχημάτων και πεζών και πλέον είναι στη δικαιοδοσία της αρχαιολογικής υπηρεσίας μετά την εύρεση αρχαίων κάτω από το επίπεδό της οδού Σωτηριάδου.

Το τμήμα της οδού Σωτηριάδου το οποίο ένωνε την Γερμανού με την οδό Παντοκράτορος, πλέον είναι προέκταση του ρωμαϊκού ωδείου. Επί της ουσίας ο δρόμος οριοθετήθηκε με μάντρα και κιγκλιδώματα, αισθητήρες ασφαλείας πάνω σε αυτά και πλέον οι διαθέσιμες διαστάσεις όπου μπορεί κανείς να περπατήσει στο εν λόγω τμήμα του δρόμου έχουν πλάτος από 1,5 έως 2 μέτρα το πολύ.

Αξίζει να αναφέρουμε πως και κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ αρκετοί γονείς με τα παιδιά τους κινούνταν από το στενό δρομάκι στο οποίο έχει μετατραπεί η οδός Σωτηριάδου μεταξύ της Γερμανού και της Παντοκράτορος.