/

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26-9-2025

Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Π...

Κηδείες - Πένθη

ΚΗΔΕΙA   

ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΧΑΡΗ ΒΑΣ. ΔΕΛΗ

(ΕΤΩΝ 51)

ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.

ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»

Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

Ο ΓΙΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ

ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΛΗ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:

ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗ & ΘΑΝΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ ΦΡΑΝΤΖΗ

ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:

ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ,

ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ

ΟΙ  ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)

Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.

ΚΗΔΕΙΑ 

ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ 

ΑΧΙΛΛΕΑ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΗ 

ΕΤΩΝ 82 

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ. 

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ 

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΙΛΗ, 

ΔΑΦΝΗ ΦΙΛΗ, 

ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΦΙΛΗ, 

ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΗ 

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΛΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ. 

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ 

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ 

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.

*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»

α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,

β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.

www.tsantarliotis.gr

ΚΗΔΕΙΑ

TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ

ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡΕΟΥ

ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ

ΕΤΩΝ 85

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.

Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ

Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:

ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ,

ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ,

ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ.

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

ΚΗΔΕΙΑ

ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΑΝΟΥΛΑ)

χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ

ΕΤΩΝ 91

ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:

ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ

ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:

ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΝΙΚΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ

ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ

ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ

*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα

Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.

Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.

Info