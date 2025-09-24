Έφυγαν από τη ζωή και θα κηδευτούν την Πέμπτη 25 και την Παρασκευή 26-9-2025

Κηδείες - Πένθη
ΚΗΔΕΙA
ΤOΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΧΑΡΗ ΒΑΣ. ΔΕΛΗ
(ΕΤΩΝ 51)
ΘΑΝΟΝΤΑ ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2025 & ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΑΓ. ΜΗΝΑ Β' ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΑΝΤΙ ΣΤΕΦΑΝΩΝ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΔΩΡΕΕΣ ΣΤΟ ΙΔΡΥΜΑ «ΚΙΒΩΤΟΣ ΑΓΑΠΗΣ»
Η ΣΥΖΥΓΟΣ: ΣΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
Ο ΓΙΟΣ: ΑΝΔΡΕΑΣ
ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΛΗ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ:
ΓΕΩΡΓΙΑ ΔΕΛΗ & ΘΑΝΟΣ ΝΟΤΑΡΑΣ
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΝΙΚΗ ΦΡΑΝΤΖΗ
ΤΑ ΑΝΗΨΙΑ:
ΓΙΩΡΓΟΣ, ΕΙΡΗΝΗ,
ΓΙΩΡΓΟΣ-ΑΝΔΡΙΑΝΟΣ, ΣΤΕΦΑΝΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
* Γραφείο Τελετών «Ο Αχρείαστος» (Φραντζής Νικόλαος – Κωνσταντακόπουλος Γεώργιος)
Πατρών Κλάους 15, Πάτρα (πλησίον νοσοκομείου Αγ. Ανδρέα) τηλ: 2610336825, κιν: 6949713524 κιν: 6973794448.
----------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΟ ΜΑΣ
ΑΧΙΛΛΕΑ ΙΩΑΝ. ΦΙΛΗ
ΕΤΩΝ 82
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25-9-2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 11.00 π.μ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ Β ́ΔΗΜΟΤ. ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ : ΛΑΜΠΡΟΣ ΚΑΙ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΦΙΛΗ,
ΔΑΦΝΗ ΦΙΛΗ,
ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗ ΦΙΛΗ,
ΜΑΡΙΝΑ ΦΙΛΗ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ ΤΟΥ: ΣΤΕΛΛΑ, ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ, ΧΡΙΣΤΙΝΑ, ΑΧΙΛΛΕΑΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ ΤΟΥ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΤΟΥ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ.
*Γραφείο Τελετών «Τσανταρλιώτης»
α) Καλαβρύτων 18 και Φωκαίας, Πάτρα. Τηλ. 2610.324855, 2610.324.838,
β) Αθηνών-Ριου 5Α, Ρίον, Τηλ. 2610.326.842.
-----------------------
ΚΗΔΕΙΑ
TΟΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝO ΜΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟ ΑΝΔΡΕΟΥ
ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ
ΕΤΩΝ 85
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 25 - 9 - 2025 ΚΑΙ ΩΡΑ 12 ΜΕΣΗΜ. ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΠΑΤΡΩΝ.
Η ΤΑΦΗ ΘΑ ΓΙΝΕΙ ΣΤΟ Β΄ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΛΕΥΚΑΣ ΠΑΤΡΩΝ
Η ΣΥΖΥΓΟΣ : ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ:
ΑΝΔΡΕΑΣ & ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ,
ΓΕΩΡΓΙΟΣ & ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ,
ΜΑΡΙΑ ΜΠΕΤΙΧΑΒΑ.
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΜΑΡΙΟΣ – ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ.
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
--------------
ΚΗΔΕΙΑ
ΤΗΝ ΠΟΛΥΑΓΑΠΗΜΕΝΗ ΜΑΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (ΠΑΝΟΥΛΑ)
χήρα ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ
ΕΤΩΝ 91
ΚΗΔΕΥΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26 - 9 - 2025 & ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ ΚΑΤΩ ΑΧΑΪΑΣ
Η ΣΟΡΟΣ ΘΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΣΤΙΣ 5.00 Μ.Μ.
ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ:
ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ ΜΠΡΑΚΑΤΣΕΛΟΥ & ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΣΑΠΙΚΟΥΝΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΝΟΥΣΗΣ
ΤΑ ΕΓΓΟΝΙΑ:
ΑΝΤΙΓΟΝΗ, ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΜΑΡΙΝΙΚΗ, ΛΕΩΝΙΔΑΣ
ΤΑ ΑΔΕΛΦΙΑ
ΤΑ ΑΝΙΨΙΑ
ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΥΓΓΕΝΕΙΣ
*Γραφείο Τελετών Ανδρέου Γεωργ. Κιάφα
Γούναρη 173 & Αγ. Δημητρίου, τηλ. 26210 275295, Πάτρα.
Κάτω Αχαΐα – τηλ. 26930 22077.
------------
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr