Βόλος: Από κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ο θάνατος του Ιάσονα

Στο πένθος έχει βυθιστεί ο Βόλος μετά τον τραγικό θάνατο του 21χρονου Ιάσονα που έπεσε στο κενό από ταράτσα πολυκατοικίας στο κέντρο της πόλης.

Ο νεαρός φέρεται να πάτησε πάνω σε πλεξιγκλάς το οποίο υποχώρησε και έπεσε στον φωταγωγό.

Τραγική ειρωνεία είναι πως σε δύο μέρες ο Ιάσονας θα αναχωρούσε για την Αθήνα προκειμένου να συνεχίσει την εξεταστική του, σύμφωνα με το thenewspaper.gr. Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, ιατροδικαστής της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Λάρισας διαπίστωσε πως ο θάνατος του 21χρονου επήλθε συνέπεια κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων από την πτώση.

Ο νεαρός φοιτητής του ΤΕΦΑΑ Αθηνών και γυμναστής στο επάγγελμα, ήταν μοναχογιός και η απώλειά του έχει συγκλονίσει όχι μόνο την οικογένειά του αλλά και ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Η αστυνομία συνεχίζει την έρευνα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Μάλιστα λαμβάνονται νέες καταθέσεις από ενοίκους για να διαπιστωθεί τι ήταν αυτό που έκανε τους νεαρούς να αποχωρήσουν από την ταράτσα.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε»

Σύμφωνα με τη μητέρα του φίλου του Ιάσονα, η παρέα βρισκόταν στην ταράτσα και ένοικος τους έκανε παρατήρηση. «Μουσική δεν είχαν τα παιδιά, προφανώς μιλούσαν δυνατά και αυτό ενόχλησε τον κάτοικο, τον ένοικο του διπλανού διαμερίσματος ο οποίος έκανε αυτό που έκανε και προφανώς το παιδάκι, επειδή είναι συνεσταλμένο παιδί, πολύ καλό παιδί, πάνω στον πανικό του, επειδή νόμιζε ότι κάτι θα βρει εκεί να πατήσει και ήταν ένα πλέξιγκλας και έπεσε στο κενό», είπε η μητέρα στο MEGA.

«Ο ένοικος διαμαρτυρήθηκε, τους φώναξε, ο γιος μου κατέβηκε κάτω, το παιδί αυτό προφανώς, έχει άλλο χαρακτήρα και ίσως φοβήθηκε μην πούνε κάτι στους γονείς του. Τι να πω; Δεν ξέρω πως σκέφτονται εκείνη την ώρα. Τι σκέψεις πέρασαν από το μυαλό τους, δεν ξέρω», συμπλήρωσε. «Τρία παιδάκια ήταν. Ψάχνανε να τον βρουν και τελικά τον βρήκαμε νεκρό», σημείωσε η μητέρα.