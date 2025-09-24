Τρόμος για επιβάτη κρουαζιερόπλοιου: Κόλλησε σε νεροτσουλήθρα πάνω από τον ωκεανό

Στιγμές τρόμου έζησε επιβάτης κρουαζιερόπλοιου όταν παγιδεύτηκε μέσα σε νεροτσουλήθρα σε ύψος 30 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, όπως φαίνεται σε βίντεο που έγινε viral στο TikTok.

Στο βίντεο φαίνεται η γυναίκα να έχει κολλήσει μέσα σε ένα διαφανές τμήμα της νεροτσουλήθρας και να προσπαθεί να σπρώξει τον εαυτός της προς τα εμπρός.

«Θεέ μου, έχει κυριολεκτικά κολλήσει» ακούγεται να λέει ένας από τους επιβάτες του κρουιαζερόπλοιου.