Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη η έναρξη του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανάλυσης Κινδύνου

«Στόχος η ετοιμότητα, η σωστή διαχείριση και η συνεργασία» - Το συνέδριο ολοκληρώνεται στις 24-9 & φιλοξενείται στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών στο Ρίο
Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους, πραγματοποιήθηκε το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνου (ICRA10) / 10th International Conference on Risk Analysis (ICRA10) στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.
Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης κατά τον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε πως: «η ανάλυση κινδύνου αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο που μας βοηθά να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε πιθανά προβλήματα, πριν αυτά συμβούν. Ιδιαίτερα, σε τομείς όπως η πολιτική προστασία ή η λειτουργία των υπηρεσιών μας, η ανάλυση κινδύνου μας επιτρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και έτοιμοι για την επίτευξη του σκοπού μας που είναι να προστατεύουμε τον πολίτη», προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και δη η Αχαΐα, με την γεωγραφική της θέση και τη σημαντική υποδομή της, παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, μέσω της συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς και την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων.
Το συνέδριο, που ολοκληρώνεται την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025, διοργανώνεται από την Πολυτεχνική Σχολή και την Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ στην εναρκτήρια ημέρα του Συνεδρίου συμμετείχαν, επίσης, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών, Καθηγητής Χρήστος Μπούρας, ο Κοσμήτορας της Πολυτεχνικής Σχολής και Καθηγητής του Τμήματος Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών του Παν. Πατρών, Γιώργος Λαμπέας, ο Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων και Καθηγητής του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΠΠ, Κωνσταντίνος Κουνετάς, ο Aναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών του ΠΠ, Πολυχρόνης Οικονόμου και η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Αεροναυπηγών του ΠΠ, Σόνια Μαλεφάκη καθώς και αρκετοί επιστήμονες και φοιτητές ερευνητικών φορέων από την Ελλάδα και το εξωτερικό.
