Παρουσία του Αντιπεριφερειάρχη Αχαΐας Φωκίωνα Ζαΐμη η έναρξη του 10ου Διεθνούς Συνεδρίου Ανάλυσης Κινδύνου

Με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της ετοιμότητας απέναντι σε πιθανούς κινδύνους, πραγματοποιήθηκε το 10ο Διεθνές Συνέδριο Ανάλυσης Κινδύνου (ICRA10) / 10th International Conference on Risk Analysis (ICRA10) στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών με τη στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας Φωκίων Ζαΐμης κατά τον χαιρετισμό του, μεταξύ άλλων τόνισε πως: «η ανάλυση κινδύνου αποτελεί ένα θεμελιώδες εργαλείο που μας βοηθά να προβλέπουμε και να προλαμβάνουμε πιθανά προβλήματα, πριν αυτά συμβούν. Ιδιαίτερα, σε τομείς όπως η πολιτική προστασία ή η λειτουργία των υπηρεσιών μας, η ανάλυση κινδύνου μας επιτρέπει να είμαστε πιο οργανωμένοι και έτοιμοι για την επίτευξη του σκοπού μας που είναι να προστατεύουμε τον πολίτη», προσθέτοντας ότι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, και δη η Αχαΐα, με την γεωγραφική της θέση και τη σημαντική υποδομή της, παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση των στρατηγικών πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων, μέσω της συνεργασίας με επιστημονικούς φορείς και την υιοθέτηση καινοτόμων προσεγγίσεων.