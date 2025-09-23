Πάτρα: Επιστημονική ημερίδα για την Υγιή γήρανση

Επιστημονική Ημερίδα με θέμα : «Υγιής Γήρανση» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 09:00 έως 15:00 στην Αγορά Αργύρη.

Η εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό διοργανώνεται από το το Π.Τ. ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ, στο πλαίσιο της

Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας 2025 (8 Σεπτεμβρίου 2025) και τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Πατρέων.

Στόχος του Συλλόγου είναι μέσω της ημερίδας να συμβάλλει στην ποιοτικότερη και υγιέστερη ζωή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας.

Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το θεωρητικό τμήμα της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων φυσικοθεραπευτών θα πραγματοποιηθούν και κλινικές αξιολογήσεις καθώς επίσης και επίδειξη αντίστοιχων δράσεων και ασκήσεων στους συμμετέχοντες.