Πάτρα: Hμερίδα με θέμα «Υγιής Γήρανση» το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου

Επιστημονική ημερίδα με θέμα : «Υγιής Γήρανση» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 από τις 09:00 έως 15:00 στην Αγορά Αργύρη.



Η εκδήλωση που θα είναι ανοιχτή στο ευρύ κοινό διοργανώνεται από το το Π.Τ. ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ του Πανελληνίου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών Ν.Π.Δ.Δ, στο πλαίσιο της

Παγκόσμιας Ημέρας Φυσικοθεραπείας 2025 (8 Σεπτεμβρίου 2025) και τελεί υπό την Αιγίδα του Δήμου Πατρέων.



Στόχος του Συλλόγου , όπως αναφέρει η ανακοίνωση, είναι μέσω της ημερίδας να συμβάλλει στην ποιοτικότερη και

υγιέστερη ζωή των ηλικιωμένων συμπολιτών μας. Αξίζει να σημειωθεί πως εκτός από το νθεωρητικό τμήμα της εκδήλωσης που θα περιλαμβάνει ομιλίες διακεκριμένων

φυσικοθεραπευτών θα πραγματοποιηθούν και κλινικές αξιολογήσεις καθώς επίσης και επίδειξη αντίστοιχων δράσεων και ασκήσεων στους συμμετέχοντες.

ΗΜΕΡΙΔΑ

Θέμα: Υγιής Γήρανση

Προεδρείο: Γεώργιος Μώρος, Κίμωνας Λινάρδος, Σωκράτης Παπαγεωργίου

09:00 – 10:00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ

10.00-11.30 – Διεπιστημονική προσέγγιση Υγιούς Γήρανσης

· Από την δραστηριότητα στον καναπέ: η επίδραση του γήρατος κ η έλλειψη της άσκησης στο μυοσκελετικό σύστημα

Δημήτρης Ι. Ντουραντώνης, MD, MSc, PhD Ορθοπαιδικός Χειρουργός Επιμελητής Β ΕΣΥ ΠΓΝΠ ΓΝ Πατρών

· Υγιής νοητική και ψυχική γήρανση

Αλεξόπουλος Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατιρκής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

· Η σωματική άσκηση στη διατήρηση της υγειούς γήρανσης

Μπίλη Ευδοκία, Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

· Σαρκοπενία και υγιής γήρανση: προσεγγίσεις πρόληψης και αντιμετώπισης

Τσεκούρα Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών



· Πρόληψη πτώσεων στην τρίτη ηλικία

Ελπινίκη Λιβιεράτου Φυσικοθεραπεύτρια ,MSc Υποψήφια διδάκτορας, Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

11:30- 12:00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

12.00-15.00 - Εργαστήριο

Εργαστήριο Αξιολόγησης Σωματικής και Νευρονοητικής Κατάστασης Ηλικιωμένων (με συμμετοχή του Τμήματος Φυσικοθεραπείας)

Υπεύθυνοι: Λαμπροπούλου Σοφία, PT, MSc, PhD, Αναπλ. Καθηγήτρια Φυσικοθεραπείας & Αλεξόπουλος Παναγιώτης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής - Ψυχογηριατιρκής, Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών

Συντονισμός: Ευτυχία Νάστου, PT, MSc, Υποψ. Διδάκτορας Τμ. Φυσικοθεραπείας Παν/μιο Πατρών

Ομάδα Αξιολογητών:

· Νάστου Ευτυχία, PT, MSc, Υποψ. Διδάκτορας Τμ. Φυσικοθεραπείας Παν/μιο Πατρών

· Παπακώστα Ειρήνη, PT, Υποψ. ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση» Τμ. Φυσικοθεραπείας , Παν/μιο Πατρών

· Παππάς Σπύρος, PT, Υποψ. ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση» Τμ. Φυσικοθεραπείας , Παν/μιο Πατρών

· Χατζηιωάννου Παύλος, Υποψ. ΠΜΣ «Θεραπευτική Άσκηση» Τμ. Φυσικοθεραπείας, Παν/μιο Πατρών

· Φόρλιακα Ελένη, Τελειόφοιτη Τμ. Φυσικοθεραπείας, Παν/μιο Πατρών

· Ελένη Κονιδάρη, ιατρός

· Ανδρέας Κωστακιώτης, ιατρός

Περιεχόμενο Δράσης:

Ø Αξιολόγηση μνήμης και νευρονοητικής κατάστασης

Ø Δοκιμασίες στατικής και δυναμικής ισορροπίας

Ø Χρονομετρημένη βάδιση (με νοητική δραστηριότητα)