Πάτρα: Εθελοντική αιμοδοσία την Τετάρτη 24-9

Ο Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου Υγείας Χαλανδρίτσας “Ο Άγιος Χαράλαμπος” σε συνεργασία με το τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Π «Ο Άγιος Ανδρέας” και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος προγραμματίζει εθελοντική αιμοδοσία αυτή την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 στην Οβρυά Πατρών.

Πιο συγκεκριμένα, η αιμοδοσία θα λάβει χώρα την Τετάρτη 24/9/2025 από τις 17.00 έως τις 21.30 στο Πνευματικό Κέντρο του Ι.Ν. Κοιμήσεως Θεοτόκου Οβρυάς σε συνεργασία με το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο.

Αγαπητοί αιμοδότες, δώστε το παρών στο προσκλητήριο ανθρωπιάς και προσφοράς ζωής στους πάσχοντες συνανθρώπους - συμπολίτες μας, κάντε το καλύτερο δώρο - ένα δώρο ζωής, αναφέρει η σχετική ανακοίνωση.

Οι ανάγκες για αίμα δεν σταματούν ποτέ. Σήμερα εγώ αύριο εσύ κανείς δεν ξέρει την στιγμή.

Προσφέρετε 10 λεπτά από το χρόνο σας βοηθώντας όσους έχουν ανάγκη.

«Δώστε αίμα, δώστε αγάπη, δώστε ζωή, είναι στο χέρι σας».