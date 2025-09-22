Η Δυτική Ελλάδα κερδίζει πόντους στη διαδικτυακή φήμη τουριστικών προορισμών

Η Δυτική Ελλάδα συνεχίζει να ενδυναμώνει τη θέση της στον τουριστικό χάρτη της χώρας, επιτυγχάνοντας θετικές επιδόσεις, όπως καταγράφηκαν στη μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ για τη διαδικτυακή φήμη και την εμπειρία επισκεπτών κατά το β’ τρίμηνο (Απρίλιος – Ιούνιος) του 2025.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, προκύπτει συνολική ικανοποίηση επισκεπτών: 9,2,που είναι πάνω από τον εθνικό μέσο όρο (9,1) και υψηλοτέρα από τον ευρωπαϊκό (8,8), ενώ σε επίπεδο φιλοξενίας η Δυτική Ελλάδα σημειώνει βαθμολογία 9,7 και συγκαταλέγεται στις κορυφαίες περιοχές της χώρας για το επίπεδο φιλοξενίας.

Τέλος ως προς τη σχέση ποιότητας–τιμής βαθμολογείται με 9,4 παρέχοντας μια αυθεντική, ποιοτική και προσιτή τουριστική εμπειρία.