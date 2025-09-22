Αδελφοκτονία στη Θεσσαλονίκη: Μυστήριο με το κίνητρο του 50χρονου

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για το στυγερό έγκλημα στη Θεσσαλονίκη, όπου ένας 50χρονος κατηγορείται ότι δολοφόνησε την 59χρονη αδελφή του.

Οι αστυνομικοί προσπαθούν να εντοπίσουν τα αίτια που οδήγησαν τον δράστη στην αποτρόπαιη πράξη, με την εκπρόσωπο Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου, να δηλώνει πως από την πλευρά του κατηγορούμενου «δεν έχει υπάρξει καμία βοήθεια» στην κατεύθυνση διαλεύκανσης του κινήτρου.

Την ίδια στιγμή, η νεκροψία- νεκροτομή, όπως δημοσιεύει το thestival.gr, έδειξε πως η 59χρονη έχασε τη ζωή της μέσα σε ελάχιστο χρόνο, ωστόσο επιχείρησε να ξεφύγει από τον βρόγχο που είχε δημιουργήσει στο λαιμό της ο 50χρονος αδερφός και προσπάθησε να σωθεί καθώς βρέθηκαν σημάδια πάλης και αντίστασης- παρότι ήταν ιδιαίτερα ευάλωτη λόγω του εγκεφαλικού που είχε υποστεί. Σύμφωνα με το αποτέλεσμα της νεκροψίας- νεκροτομής που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Δευτέρας (22/09) ο θάνατος της 59χρονης ήταν ασφυκτικός και γρήγορος.

Το πρωί του Σαββάτου (20/09) το θύμα δολοφονήθηκε από τον ίδιο του τον αδερφό που τύλιξε γύρω από τον λαιμό του μία σακούλα σούπερ μάρκετ πνίγοντάς το. Τα μέχρι τώρα στοιχεία, πάντως, δεν δείχνουν να υπήρχε πρόβλημα μεταξύ των δύο αδελφών στο παρελθόν.

Όπως υπογράμμισε η κ. Δημογλίδου στην ΕΡΤ, «ακόμη και τώρα, τώρα που συνεχίζεται η προανάκριση για αυτόν τον άνθρωπο, δεν υπάρχει καμία αναφορά περί ενδοοικογενειακής βίας για οποιοδήποτε περιστατικό. Ίσα - ίσα αναφέρεται στους αστυνομικούς ότι είχαν πολύ καλή σχέση και ότι ο ένας φρόντιζε τον άλλον». Η ίδια πρόσθεσε πως φαίνεται ότι μία ασήμαντη αφορμή ήταν αυτή που προκάλεσε το φρικιαστικό περιστατικό. Η εκπρόσωπος της ΕΛ.ΑΣ., ερωτώμενη εάν ο κατηγορούμενος φέρεται να έδρασε μόνος του, απάντησε πως, «δεν υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη. Ο ίδιος τηλεφώνησε στην αστυνομία και ανέφερε πως έχει σκοτώσει την αδελφή του».