Πέθανε ο ηθοποιός Βαγγέλης Ζερβόπουλος

Την τελευταία του πνοή σε ηλικία 74 ετών άφησε ο Βαγγέλης Ζερβόπουλος. Ο γνωστός ηθοποιός είχε παρουσία τόσο στο θέατρο, όσο και στην τηλεόραση και το σινεμά. Ειδικά τη δεκαετία του 80 συμμετείχε σε πολλές βιντεοταινίες.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε ο Σπύρος Μπιμπίλας μέσα από ανάρτησή του στα social media, σκορπίζοντας τη θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο.

Η κηδεία του θα τελεστεί την Τρίτη (23/9) στο Γ’ κοιμητήριο Αθηνών, στην Νίκαια.

Ο Σπύρος Μπιμπίλας ανέφερε χαρακτηριστικά στη λεζάντα της φωτογραφίας που ανήρτησε: «Αντίο αγαπημένε μας Βαγγέλη! Ο καλός μας συνάδελφος, Βαγγέλης Ζερβόπουλος έφυγε χθες από τη ζωή, ένας σεμνός ηθοποιός του θεάτρου και του κινηματογράφου… Ένα πάντα χαμογελαστό παιδί και παιδί ήταν έως τα 74 του χρόνια…

Καλό ταξίδι αγαπημένε μας φίλε, θα σε αποχαιρετήσουμε στο Γ’ κοιμητήριο Αθήνας στην Νίκαια αύριο Τρίτη στις 3 το μεσημέρι».