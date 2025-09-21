Βενετία: Πρόστιμα σε γονείς επειδή τα παιδιά τους έπαιζαν ποδόσφαιρο σε πλατεία

Παρά την ποδοσφαιρική της κουλτούρα, η Ιταλία δεν δίστασε να επιβάλει πρόστιμα σε γονείς επειδή τα παιδιά τους έπαιζαν ποδόσφαιρο σε δημόσιο χώρο, πυροδοτώντας αντιδράσεις, γύρω από τα δικαιώματα των παιδιών στο ελεύθερο παιχνίδι.

Συγκεκριμένα, 14 παιδιά ηλικίας 12 και 13 ετών εντοπίστηκαν να παίζουν ποδόσφαιρο στην πλατεία Pino Signoretto στο νησί Μουράνο, κοντά στη Βενετία. Ένας κάτοικος διαμαρτυρήθηκε για τη φασαρία και κάλεσε την αστυνομία, σύμφωνα με τον Guardian.

Στη συνέχεια, αστυνομικοί μετέβησαν στην πλατεία και ταυτοποίησαν κάθε παιδί, προτού κληθούν οι γονείς τους και τους επιβληθεί πρόστιμο 50 ευρώ εκ μέρους τους. Σύμφωνα με την επίσημη ειδοποίηση που δόθηκε στους γονείς και δημοσιεύθηκε στον ιταλικό Τύπο, τα παιδιά φέρεται να έπαιζαν ποδόσφαιρο σε απαγορευμένη περιοχή, «διαταράσσοντας τη δημόσια τάξη και θέτοντας σε κίνδυνο τους περαστικούς».

Αντιδράσεις από τους γονείς: «Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας»

Ο Αντόνιο Τράμπους, πατέρας ενός από τα παιδιά, περιέγραψε την εμπειρία στον Τύπο: «Ο γιος μου με πήρε τηλέφωνο κλαίγοντας. Οι αστυνομικοί δεν άκουγαν καμία εξήγηση. Θα μπορούσαν απλώς να μας καλέσουν να πάρουμε τα παιδιά. Αντί αυτού, κατέγραψαν αμέσως τα στοιχεία τους».

Το αρχικό πρόστιμο μπορεί να φτάσει μέχρι και τα 500 ευρώ αν δεν πληρωθεί εντός 60 ημερών. Ωστόσο, οι γονείς σκοπεύουν να προσβάλουν τη σχετική απόφαση και να φέρουν το θέμα στον δήμαρχο της Βενετίας, Λουίτζι Μπρουγκνάρο.

Τα πρόστιμα βασίζονται σε κανονισμό του 2019 που απαγορεύει τα παιχνίδια με μπάλα σε συγκεκριμένες περιοχές της πόλης. Επισήμως, στο νησί του Μουράνο, μόνο η πλατεία San Bernardo θεωρείται κατάλληλη για παιχνίδι. Οι γονείς, ωστόσο, επισημαίνουν ότι η πλατεία Pino Signoretto είναι νεόδμητη και δεν περιλαμβάνεται στους καταλόγους με τις απαγορευμένες περιοχές.

Η υπόθεση προκάλεσε συζήτηση στη Βενετία, με τον τοπικό σύμβουλο Μάρκο Γκασπαρινέτι να υποστηρίζει ότι η επέμβαση της αστυνομίας ήταν δυσανάλογη και να αμφισβητεί τις προτεραιότητες σε μια πόλη που αντιμετωπίζει προβλήματα υπερτουρισμού, πορτοφολάδων και μείωσης του τοπικού πληθυσμού. Αναφερόμενος στους γονείς που κλήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα, ο Γκασπαρινέτι έγραψε στο Facebook: «Ήταν απατεώνες; Κλέφτες; Έμποροι ναρκωτικών; Όχι, ήταν οι γονείς παιδιών». Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα αρκούσε να πάρουν την μπάλα και να πουν στα παιδιά να σταματήσουν να παίζουν: «Δεν θα ήταν πιο εκπαιδευτικό αυτό; Έλειπε η κοινή λογική και η αίσθηση προτεραιότητας». Η εφημερίδα Corriere del Veneto ανέφερε ότι τα παιδιά ενδέχεται να τιμωρήθηκαν λόγω της ηλικίας τους, καθώς οι περιοχές όπου επιτρέπονται τα παιχνίδια με μπάλα προορίζονται αποκλειστικά για παιδιά κάτω των 11 ετών.