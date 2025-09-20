Στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας η Ένωση Αστυνομικών- Στο «τραπέζι» οι νέες ομάδες καταστολής

Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας, Γρηγόρη Αλεξόπουλο, με αντικείμενο τη συζήτηση θεμάτων που αφορούν τους αστυνομικούς της περιοχής, την ενίσχυση με νέο προσωπικό των υπό ίδρυση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (Ο.Π.Κ.Ε.) και των ομάδων ΔΙ.ΑΣ., καθώς και τη στήριξη της Ένωσης στις υπηρεσίες του δήμου.

Συγκεκριμένα, η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων, αναφέρει σε ανακοίνωσή της: "Η Ένωση μας εκπροσωπούμενη από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραμματέα πραγματοποίησε την 18/9/2025, εθιμοτυπική επίσκεψη στον Δήμαρχο Δυτικής Αχαΐας κ. Γρηγόρη Αλεξόπουλο. Κατά την συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που απασχολούν τους συναδέλφους, που υπηρετούν στην Δυτική Αχαΐα καθώς και η επάνδρωση με νέο μόνιμο προσωπικό, των υπό ίδρυση Ομάδων Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας και ομάδων ΔΙ.ΑΣ. στην έδρα της Δυτικής Αχαΐας.

Από την πλευρά του, ο κ. Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις του, ώστε οι υπό ίδρυση ομάδες Ο.Π.Κ.Ε. και ΔΙΑΣ., να επανδρωθούν αποκλειστικά με νέο προσωπικό, από το πίνακα μεταθέσεων όπως είχε εξαγγείλει ο κ. Υπουργός κατά την επίσκεψή του στην περιοχή του. Επίσης δήλωσε ότι θα βρίσκεται δίπλα στην Ένωση μας και στους συναδέλφους που υπηρετούν στις Αστυνομικές Υπηρεσίες του Δήμου Δυτικής Αχαΐας".