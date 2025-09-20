Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Σε ποιους θα πείτε «χρόνια πολλά» για τη γιορτή τους
Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα
Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος
*Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 14 λεπτά
