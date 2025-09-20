Εορτολόγιο: Ποιος γιορτάζει σήμερα Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Σήμερα, Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου, σύμφωνα με το εορτολόγιο του 2025 τιμάται η μνήμη των Ευσταθίου μεγαλομάρτυρος και συνοδείας: Θεοπίστης Αγαπίου και Θεοπίστου.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευστάθιος, Στάθης, Σταθάς, Σταθάκος, Ευσταθία, Σταθούλα, Σταθία, Ευσταθούλα

Θεοπίστη, Πίστη, Θεόπιστος

*Διάρκεια ημέρας: 12 ώρες 14 λεπτά