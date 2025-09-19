Back to Top
#TAGS ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Αιγιάλεια Νάσος Νασόπουλος Τέμπη
Αγγελίες
Μην ψάχνεις, βρες στο
THE BEST

SPOTLIGHT

/

Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση - Ο γάμος με τον Αγρινιώτη σύντροφό της

Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση - Ο γάμος ...

Μαίρη Μηλιαρέση παντρεύτηκε τον αγαπημένο της από το Αγρίνιο με πολιτικό γάμο

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, καταγόμενο από το Αγρίνιο, παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γλυφάδας, παρουσία αγαπημένων προσώπων.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύντροφός της είχαν ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης τον Ιούλιο, ενώ ύστερα από δύο χρόνια σχέσης, αποφάσισαν να επισημοποιήσουν την αγάπη τους με έναν πολιτικό γάμο.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, καταγράφονται τρυφερές στιγμές του ζευγαριού, το οποίο δεν έκρυψε τη χαρά του. Στο πλευρό της νύφης βρέθηκαν η κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη, και ο πατέρας της, χαρίζοντας ακόμα περισσότερη συγκίνηση στη βραδιά. Μάλιστα, το ζευγάρι χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους του, με τα χαμόγελα να κυριαρχούν.

Δείτε στιγμιότυπα από τον γάμο της Μαίρης Μηλιαρέση

protothema.gr

Ειδήσεις Τώρα

Συναγερμός στο ΝΑΤΟ: Ρωσικά αεροσκάφη παραβίασαν τον εναέριο χώρο της Εσθονίας

Αγρίνιο: Αυτή είναι η 50χρονη πολύτεκνη μητέρα που έφυγε ξαφνικά από τη ζωή

Συγγενείς θυμάτων Τεμπών: Κλιμακώνουν με απεργία πείνας στον Άρειο Πάγο

Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr

#tags Μαίρη Μηλιαρέση Γάμος

Spotlight