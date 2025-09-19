Παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση - Ο γάμος με τον Αγρινιώτη σύντροφό της

Τον εκλεκτό της καρδιάς της, καταγόμενο από το Αγρίνιο, παντρεύτηκε η Μαίρη Μηλιαρέση το απόγευμα της Παρασκευής 19 Σεπτεμβρίου.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Γλυφάδας, παρουσία αγαπημένων προσώπων.

Η γνωστή παρουσιάστρια και ο σύντροφός της είχαν ήδη υπογράψει σύμφωνο συμβίωσης τον Ιούλιο, ενώ ύστερα από δύο χρόνια σχέσης, αποφάσισαν να επισημοποιήσουν την αγάπη τους με έναν πολιτικό γάμο.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, καταγράφονται τρυφερές στιγμές του ζευγαριού, το οποίο δεν έκρυψε τη χαρά του. Στο πλευρό της νύφης βρέθηκαν η κόρη της, Σοφίνα Λαζαράκη, και ο πατέρας της, χαρίζοντας ακόμα περισσότερη συγκίνηση στη βραδιά. Μάλιστα, το ζευγάρι χόρεψε μπροστά στους καλεσμένους του, με τα χαμόγελα να κυριαρχούν.

Δείτε στιγμιότυπα από τον γάμο της Μαίρης Μηλιαρέση