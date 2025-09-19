Back to Top
Οι Μεσσήνιοι της Πάτρας στον εορτασμό της Αγίας Σοφίας

Παρέστησαν την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσόστομου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Αγίας Σοφίας

Οι Μεσσήνιοι της Πάτρας με ανακοίνωση τους υπογραμμίζουν πως "ήταν μεγάλη ευλογία, τιμή και χαρά η παρουσία μας την Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 στη Θεία Λειτουργία προεξάρχοντος του σεβασμιοτάτου Μητροπολίτου Πατρών κ.κ. Χρυσόστομου στον Ιερό Ναό της Αγίας Σοφίας κατόπιν προσκλήσεως του Πανοσιολογιώτατου Αρχιμανδρίτου πατρός Προκοπίου και Προϊστάμενου του Ναού, τον οποίο ευχαριστούμε θερμά!

Ευχαριστούμε τον Σκοπευτικό Όμιλο Παραδοσιακών Όπλων Πατρών που μας πλαισίωσε!

Και του χρόνου με υγεία να μας αξιώσει η Χάρη της Αγίας Σοφίας!

Χρόνια πολλά!".

