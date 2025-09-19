Χριστίνα Αλεξοπούλου: Μέτρα στήριξης για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας

«Η στήριξη των πυρόπληκτων της Αχαΐας πρέπει να είναι άμεση, όπως προβλέπεται για όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές» δηλώνει η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Την αναστολή των πλειστηριασμών, των φορολογικών και των ασφαλιστικών υποχρεώσεων για τους πυρόπληκτους της Αχαΐας, ζητά με κοινοβουλευτική της παρέμβαση, η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Με ερώτηση που κατέθεσε προς τους αρμόδιους Υπουργούς, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Γιάννη Κεφαλογιάννη, αναδεικνύει την ανάγκη επίσπευσης της ισχύος των μέτρων κρατικής αρωγής που εφαρμόζονται σε αντίστοιχες περιπτώσεις φυσικών καταστροφών.

Όπως σημειώνει, οι πολίτες και οι επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αχαΐα βρίσκονται αντιμέτωποι με πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, ενώ παράλληλα καλούνται να ανταποκριθούν σε βεβαιωμένους φόρους και ασφαλιστικές εισφορές, σε μια περίοδο που προσπαθούν να αποκαταστήσουν τις ζημιές στις κατοικίες και στις επαγγελματικές τους δραστηριότητες, ενώ αρκετοί παλεύουν για να επαναφέρουν τη ζωή τους από την αρχή.

Τα μέτρα που έχουν προβλεφθεί σε ανάλογες περιπτώσεις είναι η εξάμηνη αναστολή πλειστηριασμών και κατασχέσεων, η αναστολή πληρωμής φόρων και η αντίστοιχη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών με δυνατότητα ρύθμισης στο μέλλον. Ωστόσο, στην Αχαΐα οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν ακόμη ενεργοποιηθεί, παρά τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσαν οι φωτιές, κάτι που πρέπει να επιτευχθεί τάχιστα.

Αμέσως μετά την κατάθεση της ερώτησης, η Χριστίνα Αλεξοπούλου δήλωσε σχετικά: «Η στήριξη των πυρόπληκτων της Αχαΐας πρέπει να είναι άμεση, όπως προβλέπεται για όλες τις περιοχές που έχουν πληγεί από φυσικές καταστροφές. Η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρωγής θα δώσει στους συμπολίτες και στις επιχειρήσεις τον απαραίτητο χρόνο, τα απαραίτητα εφόδια και την αναγκαία ασφάλεια, ώστε να αποκαταστήσουν τις ζημιές και να ξανασταθούν στα πόδια τους. Στην προσπάθεια ζωής που κάνουν, η Πολιτεία πρέπει να είναι σύμμαχος, παρέχοντάς τους κάθε δυνατότητα και κίνητρο για να επανέλθουν».