Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες και φθινοπωρινές θερμοκρασίες

Οι θυελλώδεις άνεμοι που θα επικρατήσουν σήμερα και αύριο αυξάνουν και τον κίνδυνο πυρκαγιάς με τον χάρτη πρόβλεψης που εκδίδει η γενική γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας για σήμερα να έχει σε κίτρινο συναγερμό 23 περιοχές.

Οι άνεμοι θα αρχίσουν να εξασθενούν την Κυριακή ενώ και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο.

Σε φθινοπωρινό σκηνικό έχει μπει ο καιρός από χθες με την θερμοκρασία να βρίσκεται σε πτώση και τους βοριάδες να ενισχύονται στο Αιγαίο με τις ριπές ανέμου να πλησιάζουν μέχρι και τα 90km/h.

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="el" dir="ltr"> Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου για αύριο Παρασκευή 19/09<br><br>?Υψηλός κίνδυνος 3️⃣ σε:<br><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CF%84%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αττική</a> & <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CF%8D%CE%B8%CE%B7%CF%81%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κύθηρα</a> <br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CF%81%CE%B3%CE%BF%CE%BB%CE%AF%CE%B4%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αργολίδα</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%BF%CF%81%CE%B9%CE%BD%CE%B8%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κορινθία</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9C%CE%B5%CF%83%CF%83%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Μεσσηνία</a><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κρήτη</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CF%85%CE%BA%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B5%CF%82?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κυκλάδες</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%94%CF%89%CE%B4%CE%B5%CE%BA%CE%AC%CE%BD%CE%B7%CF%83%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Δωδεκάνησα</a><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9B%CE%AD%CF%83%CE%B2%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Λέσβο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A7%CE%AF%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Χίο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A8%CE%B1%CF%81%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ψαρά</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A3%CE%AC%CE%BC%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Σάμο</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%99%CE%BA%CE%B1%CF%81%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ικαρία</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%A3%CE%BA%CF%8D%CF%81%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Σκύρο</a><br><a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%9A%CE%B5%CF%86%CE%B1%CE%BB%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%AC?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Κεφαλονιά</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%99%CE%B8%CE%AC%CE%BA%CE%B7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ιθάκη</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%96%CE%AC%CE%BA%CF%85%CE%BD%CE%B8%CE%BF?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ζάκυνθο</a><br>περιοχές <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%95%CF%8D%CE%B2%CE%BF%CE%B9%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Εύβοια</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%92%CE%BF%CE%B9%CF%89%CF%84%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Βοιωτία</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%91%CF%87%CE%B1%CE%90%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Αχαΐα</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/%CE%97%CE%BB%CE%B5%CE%AF%CE%B1?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Ηλεία</a>… <a href="https://t.co/jSdnTmRoKT">pic.twitter.com/jSdnTmRoKT</a></p>— Civil Protection GR (@CivPro_GR) <a href="https://twitter.com/CivPro_GR/status/1968622355615281586?ref_src=twsrc%5Etfw">September 18, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>

Πλησίασε τα 90 km/h η μέγιστη ριπή του ανέμου την Πέμπτη Ενισχυμένοι βόρειοι άνεμοι πνέουν την Πέμπτη 18/09 κυρίως στο Αιγαίο και στα ανατολικά ηπειρωτικά. Σύμφωνα με το δίκτυο αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr, η υψηλότερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο μετεωρολογικό σταθμό στην κορυφή της Πεντέλης με 87 km/h. Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι 8 σταθμοί με τις υψηλότερες ριπές ανέμου.

Ο Καιρός σήμερα

αναμένεται αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τοπικές νεφώσεις.

Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στη Δυτική Μακεδονία από 7 έως 25 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 6 έως 28-29 βαθμούς Κελσίου, στη Θεσσαλία από 9 έως 27 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο από 9 έως 30 βαθμούς Κελσίου, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά από 9 έως 30-32 βαθμούς Κελσίου, στα Επτάνησα από 16 έως 27-29 βαθμούς Κελσίου, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη από 17 έως 27-30 βαθμούς Κελσίου.

Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 6-7 μποφόρ και τοπικά έως 8 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν άνεμοι από βόρειες γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές γενικά διευθύνσεις με εντάσεις έως 4-5 μποφόρ και στα ανατολικά του νομού τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 27 βαθμούς Κελσίου .

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται αίθριος καιρός. Οι άνεμοι θα πνέουν από διάφορες διευθύνσεις με εντάσεις έως 2-3 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 18 έως 27 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, στα δυτικά 3 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα δυτικά, τα Δωδεκάνησα και τη νότια Κρήτη τους 29 με 31 βαθμούς, στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 28 με 29 και τοπικά τους 30 βαθμούς, ενώ στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα δεν θα ξεπεράσει τους 27 με 28 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός την Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου

Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στα ανατολικά ηπειρωτικά και την Κρήτη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ, στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Αιγαίο μέχρι το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο κυρίως στα δυτικά και τα νοτιοανατολικά