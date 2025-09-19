Πρεμιέρα σε λίγες μέρες για το 1566 για το κλείσιμο ραντεβού στο ΕΣΥ

Στην αλλαγή του τρόπου προγραμματισμού των ραντεβού στα νοσοκομεία προχωρεί από τον προσεχή μήνα το υπουργείο Υγείας.

Συγκεκριμένα, από 1ης Οκτωβρίου όσοι θέλουν να κλείσουν ραντεβού σε γιατρό σε κάποιο από τα 127 νοσοκομεία του ΕΣΥ θα μπορούν να το κάνουν δωρεάν είτε μέσω του τετραψήφιου τηλεφωνικού αριθμού 1566 είτε μέσω της πλατφόρμας finddoctors.gov.gr , η οποία λειτουργεί ήδη για ραντεβού στην πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας, ή μέσω της εφαρμογής MyHealth.

Η αλλαγή αυτή στοχεύει στην ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών που τώρα για να κλείσουν ραντεβού θα πρέπει είτε να καλέσουν απευθείας το νοσοκομείο, είτε το 1535 σε συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες που «άνοιγαν» τα ραντεβού των γιατρών. Σε περίπτωση δε που δεν έβρισκαν, έπρεπε να επαναλάβουν τη διαδικασία για άλλα νοσοκομεία έως ότου εξυπηρετηθούν.

Πλέον, όλα θα μπουν σε μία ενιαία πλατφόρμα, στην οποία θα εισέρχεται ο πολίτης για να βρει διαθέσιμο ραντεβού, για παράδειγμα σε καρδιολόγο νοσοκομείου στην περιοχή που θέλει, και να το προγραμματίσει.

Από την 1η Οκτωβρίου, όσοι δεν είναι εξοικειωμένοι με την ψηφιακή τεχνολογία μπορούν να καλέσουν δωρεάν το 1566, όπου θα ενημερωθούν για τα διαθέσιμα ραντεβού και θα τα κλείσουν. Στο finddoctors.gov.gr και στο MyHealth όλη η διαδικασία θυμίζει πολύ τον προγραμματισμό των ραντεβού για το εμβόλιο κατά της COVID-19.

Οπως ανέφερε χθες σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης, «πριν από λίγους μήνες είχα ανακοινώσει ένα καινούργιο σύστημα με το οποίο θα κλείνονται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας ή μέσω το 1566 τα ραντεβού με γιατρούς στα Κέντρα Υγείας και στους συμβεβλημένους με τον ΕΟΠΥΥ γιατρούς. Τότε, ο μέσος χρόνος αναμονής για τα δωρεάν ραντεβού με καρδιολόγο, παθολόγο, γαστρεντερολόγο του ΕΟΠΥΥ ήταν τρεις μήνες. Σήμερα περιμένεις τρεις ημέρες. Από 1ης Οκτωβρίου αλλάζει όλο το σύστημα ραντεβού με τα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Σήμερα ο μέσος χρόνος αναμονής για κάποιον γιατρό του ΕΣΥ είναι τρεις, τέσσερις και πέντε μήνες. Από την 1η Οκτωβρίου θα είναι πιο εύκολη η εύρεση διαθέσιμου ραντεβού με γιατρό και μικρότερος ο χρόνος αναμονής, καθώς προσθέσαμε στο σύστημα 7.000.000 ραντεβού».

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Υγείας, τα ραντεβού με γιατρούς του ΕΣΥ που ήταν διαθέσιμα στους πολίτες έως πρόσφατα ήταν 3.000.000. Η ηγεσία του υπουργείου, για να αυξήσει αυτόν τον αριθμό, απέστειλε στα νοσοκομεία στις 11 Σεπτεμβρίου εγκύκλιο που υπογράφει ο υφυπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους στην οποία αναφερόταν ρητώς ότι οι ειδικευμένοι γιατροί του ΕΣΥ, πλην των εργαστηριακών ειδικοτήτων, θα πρέπει να συμμετέχουν στη λειτουργία των Τακτικών Εξωτερικών Ιατρείων, πραγματοποιώντας υποχρεωτικώς τουλάχιστον 12 ραντεβού την εβδομάδα, διάρκειας τουλάχιστον δέκα λεπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε προηγηθεί έρευνα για το πόσα ραντεβού στα ΤΕΙ έκαναν οι γιατροί στην Ελλάδα, συγκριτικά με τους γιατρούς στις υπόλοιπες χώρες τη Ε.Ε. Για τον λόγο αυτό ο κ. Γεωργιάδης είχε ζητήσει από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας μελέτη για τον εβδομαδιαίο αριθμό των ραντεβού που έχουν κατά μέσον όρο στην Ε.Ε. οι γιατροί των νοσοκομείων. Ο αριθμός που προέκυψε ήταν διψήφιος, ενώ για τους Ελληνες γιατρούς καταγράφονται μέσω του προηγούμενου τρόπου κλεισίματος ραντεβού κατά μέσον όρο μόλις τρία ραντεβού εβδομαδιαίως στα ΤΕΙ των νοσοκομείων. Σημειώνεται ότι ήδη 60 νοσοκομεία, μεταξύ των οποίων τα μεγαλύτερα, έχουν δηλώσει τα ραντεβού για τους επόμενους μήνες στην ΗΔΙΚΑ, ενόψει της εφαρμογής του νέου τρόπου προγραμματισμού.