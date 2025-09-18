Νέα αντιπαράθεση ΟΣΕ - Hellenic Train για τον προαστιακό της Πάτρας

Με φόντο την υποκατάσταση των σιδηροδρομικών δρομολογίων από λεωφορεία σε τμήμα του προαστιακού της Πάτρας, μνήμες από τις διαταραγμένες σχέσεις του ΟΣΕ και της Hellenic Train, που υπήρξαν για πολλά χρόνια «ξένοι» στο ίδιο δίκτυο, ξύπνησαν εκ νέου χθες.

Αυτό το χάσμα με αφορμή τη διακοπή σιδηροδρομικών δρομολογίων, όπως αναφέρουν κύκλοι της σιδηροδρομικής αγοράς στην «Καθημερινή», επανήλθε και σε μια περίοδο που διεξάγονται διαπραγματεύσεις για την υπογραφή νέας σύμβασης ΥΔΥ μεταξύ του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με τη Hellenic Train με επίκεντρο, μεταξύ άλλων, και την προμήθεια νέων τρένων.

Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημέρωνε το επιβατικό κοινό για διακοπή των δρομολογίων του προαστιακού Πάτρας και υποκατάστασή τους από λεωφορεία στο τμήμα της γραμμής Αγ. Ανδρέας – Καμίνια – Αγ. Ανδρέας, γεγονός βέβαια που σημαίνει εκ νέου ταλαιπωρία του επιβατικού κοινού. Με νεότερες ανακοινώσεις τις επόμενες ημέρες, ενημέρωνε ότι συνεχίζεται η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο συγκεκριμένο τμήμα έως και σήμερα, εξηγώντας πιο αναλυτικά τον λόγο της διακοπής. «Το πρόβλημα που παρατηρήθηκε στη σιδηροδρομική υποδομή στις 12 Σεπτεμβρίου προκάλεσε σημαντική φθορά στο τροχαίο υλικό, το οποίο χρήζει συντήρησης και, ως εκ τούτου, η διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων στο εν λόγω τμήμα κρίνεται απαραίτητη», τόνισε, πετώντας ευθέως το μπαλάκι στον ΟΣΕ. Πληροφορίες λένε πως δεν λειτουργούσαν οι λιπαντήρες του ΟΣΕ. Πρόκειται για συσκευή πάνω στην υποδομή που κάνει την λίπανση των τροχών των τρένων.

Διαφορετική εικόνα δίνουν, παράγοντες που πρόσκεινται στον οργανισμό, οι οποίοι υπενθυμίζουν πως τα προβλήματα στην υποδομή έχουν αποκατασταθεί από τον Ιούλιο και ότι στη συγκεκριμένη γραμμή υπάρχει μια ασυμβατότητα μεταξύ της σιδηροδρομικής υποδομής και του τροχαίου υλικού. «Η ασυμβατότητα οφείλεται στο γεγονός ότι τα τρένα αυτά δεν είναι απολύτως συμβατά με το μέγεθος της γραμμής, αυτό δημιουργεί προβλήματα», σχολιάζουν πηγές με γνώση. Αλλά και το σωματείο εργαζομένων ΟΣΕ Πελοποννήσου, με αφορμή τη διακοπή των σιδηροδρομικών δρομολογίων, κάνει λόγο για «συνεχή απαξίωση του προαστιακού Πάτρας».

Ακινητοποίηση αμαξοστοιχίας: Βλάβη λόγω δολιοφθοράς

Θυμίζουμε πως ΟΣΕ και Hellenic Train κατά το πρόσφατο παρελθόν αλληλοκατηγορούνταν για τα προβλήματα στο δίκτυο. «Φταίνε τα τρένα σας», «φταίει η υποδομή σας εξαιτίας της οποίας, οι τροχοί πύρωνται», έλεγαν συχνά ο ένας στον άλλον.

Η ένταση όμως άρχισε να αποκλιμακώνεται όταν οι δύο νέες διοικήσεις που διορίστηκαν μετά την τραγωδία των Τεμπών, έριξαν γέφυρες συνεργασίας, ακόμη και για ακανθώδη ζητήματα όπως οι οφειλές για τα τέλη υποδομής. Πάντως, σιδηροδρομικές πηγές εκτιμούν πως οι ανακοινώσεις γίνονται και εν μέσω πιέσεων μεταξύ του υπουργείου Μεταφορών με τη Hellenic Train στο πλαίσιο και των διαπραγματεύσεων για την υπογραφή νέας σύμβασης.

Εάν και υπάρχει φημολογία ότι η συμφωνία θα υπογραφεί μέσα στις επόμενες ημέρες, πληροφορίες αναφέρουν πως εξακολουθούν να υπάρχουν ανοιχτά ζητήματα που χρειάζονται διευθέτηση.