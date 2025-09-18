O Δήμος Πατρέων για το ωράριο φορτοεκφόρτωσης στους πεζόδρομους

Την ανάγκη τήρησης του ωραρίου φορτοκεφόρτωσης στους πεζοδρόμους υπογραμμίζει ο Δήμος Πατρέων. Σε ανακοίνωση αναφέρει τα εξής:

Ο Δήμος Πατρέων υπενθυμίζει σε όλους τους επαγγελματίες, τους συνεργαζόμενους μεταφορείς και τους οδηγούς γενικότερα ότι το καθορισμένο ωράριο φορτοεκφόρτωσης στους πεζόδρομους αποτελεί βασική προϋπόθεση για την εύρυθμη λειτουργία της πόλης και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών σε αυτούς.

Οι ώρες φορτοεκφόρτωσης σε όλους τους πεζόδρομους του κέντρου της Πάτρας, είναι αυστηρά από τις 7.00 έως τις 10.00 το πρωί.

Η διέλευση των επαγγελματικών οχημάτων πρέπει να γίνεται με σεβασμό στους πεζούς οι οποίοι έχουν πάντα προτεραιότητα και με προσοχή ώστε να μην προκαλούνται φθορές στα στοιχεία των πεζόδρομων (αστικός εξοπλισμός, νησίδες, πράσινο κ.α.).

Η παραβίαση του ωραρίου φορτοεκφόρτωσης αποτελεί παράβαση του Κ.Ο.Κ., και θέτει σε κίνδυνο τους πεζούς που μετά τις 10 το πρωί

περπατάνε αμέριμνοι καθώς έχει λήξει το ωράριο φορτοεκφόρτωσης.

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2020 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Πατρέων:

-Τα οχήματα που επιτρέπεται να εισέλθoυν στους πεζόδρομους oφείλoυν να κινoύνται με ταχύτητα βαδίσματoς και να παραχωρούν προτεραιότητα στους πεζούς.

-Απαγορεύεται η όπισθεν πορεία των οχημάτων, εκτός αν ο οδηγός καθοδηγείται από πεζό, πλην των απορριμματοφόρων του Δήμου.

-Απαγορεύονται οι επί τόπου στροφές.

-Απαγορεύεται η είσοδος οχημάτων συνολικού βάρους που υπερβαίνει τους 6 τόνους, πλην των οχημάτων εκτάκτου ανάγκης που επιτρέπεται να εισέρχονται κανονικά.

-Απαγορεύεται η είσοδος μηχανοκίνητων δικύκλων.

Η ανεξέλεγκτη διέλευση των οχημάτων αλλοιώνει τον χαρακτήρα των πεζόδρομων ως ζωντανών χώρων κοινωνικής και εμπορικής δραστηριότητας.

Σε δήλωση του ο Δήμαρχος Πατρέων, Κώστας Πελετίδης, τονίζει: «Τα έργα ανάπλασης που βρίσκονται σε εξέλιξη και οι πεζόδρομοι που εντάσσονται σε αυτά, θα αναζωογονήσουν την εικόνα της πόλης μας, καθιστώντας την πιο φιλική και πιο ελκυστική για όλους. Η συνεργασία και η υπευθυνότητα όλων είναι απαραίτητη ώστε να απολαύσουμε τα οφέλη αυτών των παρεμβάσεων. Την πόλη δεν την διαμορφώνουν μόνο τα έργα αλλά και οι άνθρωποι της. Καλούμε όλους τους εμπλεκόμενους να σεβαστούν τους πεζόδρομους και το ωράριο φορτοεκφόρτωσης και να συμβάλλουν με υπευθυνότητα στη διατήρηση της ποιότητας ζωής, στην ενίσχυση της τοπικής αγοράς και στη βελτίωση της εικόνας της πόλης. Με πνεύμα συνεργασίας, η πόλη μας μπορεί να είναι πιο λειτουργική, ασφαλής και όμορφη να τη χαρούμε».