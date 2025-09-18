Πάτρα: Στις 18 Οκτωβρίου τo 1ο Fitness Meeting Δυτικής Ελλάδας

Ο Σύλλογος Ιδιοκτήτων Γυμναστηρίων Αχαΐας, διοργανώνει για πρώτη φορά στην Πάτρα το 1ο FITNESS MEETING ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Πάτρα, το Σάββατο, 18 Οκτωβρίου 2025.

Συνδιοργανωτές της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, με την υποστήριξη του Δήμου Πατρέων και την αιγίδα της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιδιοκτητών Γυμναστηρίων Ελλάδας, καθώς και την στήριξη σημαντικών χορηγών του χώρου, όπως αναφέρει η ανακοίνωση.

Πρόκειται για πολυεπίπεδη εκδήλωση η οποία περιλαμβάνει δύο ενότητες:

Α) ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:

Θα πραγματοποιηθεί στο συνεδριακό κέντρο της Αγοράς Αργύρη (ώρα έναρξης 10:00 πμ). Θα συμμετέχουν επιστήμονες της φυσικής αγωγής (Καθηγητές Τ.Ε.Φ.Α.Α.), Ιατροί, Οικονομολόγοι, Νομικοί, Πρόεδροι Ομοσπονδιών κλπ.

Ενδεικτικά θέματα:

1) Συνταγογράφηση Άσκησης,

2) Σύνδεση Μαζικού Αθλητισμού με την τοπική οικονομία,

3) Κοινωνικός αντίκτυπος της λειτουργίας των γυμναστηρίων χάρη στην ευεργετική δράση των υπηρεσιών τους στην υγεία και την ψυχολογία του ανθρώπινου σώματος κ.α.

Β) FITNESS EVENT:

Από τις 18:00 το απόγευμα έως το βράδυ στον πεζόδρομο της ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ (μεταξύ Αγίου Ανδρέου και Ρήγα Φεραίου), θα τοποθετηθεί εξέδρα και θα γίνουν παρουσιάσεις των πιο σύγχρονων προγραμμάτων άσκησης απo instructors μεγάλων εταιριών και γυμναστές από την Αχαΐα, με ελεύθερη συμμετοχή του κοινού. Ταυτόχρονα στον ίδιο χώρο θα γίνονται μικρότερα event ήπιου ανταγωνιστικού χαρακτήρα με επιβράβευση των συμμετεχόντων καθώς και δωρεάν λιπομετρήσεις για το κοινό.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο www.patrasfitnessmeeting.gr

Καθώς και στα social (facebook & Instagram): @ patrasfitnessmeeting

Η ευεξία είναι ζήτημα που αφορά όλους. Σας περιμένουμε με χαρά να μοιραστούμε γνώση, εμπειρία και ενέργεια σε μια μοναδική ημέρα αφιερωμένη στο fitness και την υγεία!