Ακράτα: Πνίγηκε 45χρονος- Καταγγελίες για καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε στις 19:07 χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Ακράτας. Το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να φτάσει στο σημείο
Σοβαρές καταγγελίες για καθυστερημένη ανταπόκριση του ΕΚΑΒ σε θανατηφόρο περιστατικό στην παραλία της Ακράτας, μεταδίδει το ereportaz.gr
Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε στις 19:07 χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Ακράτας, το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να φτάσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καλέσουν τελικά την Πυροσβεστική.
Δείτε βίντεο από την προσπάθεια διάσωσης του άτυχου άνδρα:
Όπως αναφέρεται, καθοριστικό ρόλο έπαιξε η παρουσία γιατρού στην παραλία, ο οποίος προσέφερε τις πρώτες βοήθειες μέχρι να καταφθάσει ο ναυαγοσώστης και στη συνέχεια το ΕΚΑΒ μέσω της κλήσης στο «100».
Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, ο άνδρας, ηλικίας 45 ετών από την Αθήνα, εντοπίστηκε στη θάλασσα στις 19:07. Δέκα λεπτά αργότερα, στις 19:17, το ΕΚΑΒ δεν είχε ακόμη φτάσει στο σημείο, παρά τις επανειλημμένες κλήσεις πολιτών στο «166», που όπως καταγγέλλεται, κατέληγαν σε τηλεφωνητή. Μάλιστα, υπάρχουν καταγεγραμμένες κλήσεις διάρκειας σχεδόν ενός λεπτού, οι οποίες δεν απαντήθηκαν.
Η μαρτυρία πολίτη που βρισκόταν στο σημείο:
Ακολουθήστε το thebest.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο thebest.gr