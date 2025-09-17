Ακράτα: Πνίγηκε 45χρονος- Καταγγελίες για καθυστέρηση του ΕΚΑΒ

Σοβαρές καταγγελίες για καθυστερημένη ανταπόκριση του ΕΚΑΒ σε θανατηφόρο περιστατικό στην παραλία της Ακράτας, μεταδίδει το ereportaz.gr

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, 45χρονος άνδρας εντοπίστηκε στις 19:07 χωρίς τις αισθήσεις του στην παραλία της Ακράτας, το ασθενοφόρο χρειάστηκε περίπου μισή ώρα για να φτάσει στο σημείο, ενώ η αστυνομία δεν απαντούσε στα τηλέφωνα, αναγκάζοντας τους πολίτες να καλέσουν τελικά την Πυροσβεστική.

Δείτε βίντεο από την προσπάθεια διάσωσης του άτυχου άνδρα: