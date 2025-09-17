Πρόσκληση στις επιχειρήσεις για συμμετοχή στο Ilida Agro Food Fest- Made in Olympian Land

«Γιορτή γεύσης και παράδοσης στην Αμαλιάδα – Η Περιφέρεια προσκαλεί τους παραγωγούς στο Ilida Agro Food Fest.

Η ανακοίνωση της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας αναφέρει τα εξής:

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προσκαλεί τις επιχειρήσεις και τους παραγωγούς της περιοχής να συμμετάσχουν ως εκθέτες στο Ilida Agro Food Fest – Made in Olympian Land, που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 21 Σεπτεμβρίου στην Πλατεία Μπελογιάννη, Αμαλιάδας.

Το φεστιβάλ αποτελεί μια γιορτή τοπικής γαστρονομίας, παράδοσης και δημιουργίας, φέρνοντας κοντά παραγωγούς, συλλόγους και φορείς της Δυτικής Ελλάδας με στόχο την ανάδειξη των ποιοτικών προϊόντων και της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια του τριημέρου, οι επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν αυθεντικές γεύσεις, να συμμετάσχουν σε γευσιγνωσίες, να παρακολουθήσουν ενημερωτικές ημερίδες και workshops, αλλά και να απολαύσουν πολιτιστικά και καλλιτεχνικά δρώμενα.

Η συμμετοχή των επιχειρήσεων στο φεστιβάλ είναι δωρεάν και αποτελεί σημαντική ευκαιρία για την προβολή των τοπικών προϊόντων, την ενίσχυση της εξωστρέφειας και την καλλιέργεια νέων συνεργασιών.

Όσοι ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν ως εκθέτες, θα πρέπει να απευθυνθούν στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, στο τηλέφωνο 2613-613208 ή να εκδηλώσουν ενδιαφέρον με την αποστολή μημύματος στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: ilida.agrofoodfest@gmail.com | e.kakaridi@pde.gov.gr