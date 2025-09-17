Χριστίνα Αλεξοπούλου: Επιστολή στον Διοικητή της ΑΑΔΕ για τις καθυστερήσεις στον εκτελωνισμό οχημάτων

Την άμεση αντιμετώπιση των καθυστερήσεων στον εκτελωνισμό εισαγόμενων οχημάτων ζητά με παρέμβασή της η Χριστίνα Αλεξοπούλου.

Η ανακοίνωση της Χριστίνας Αλεξοπούλου αναφέρει τα εξής:

Παρέμβαση στον Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, Γιώργο Πιτσιλή, με κοινοποίηση στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκο Πιερρακάκη και στον Υφυπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Γιώργο Κώτσηρα, πραγματοποίησε η τ. Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Βουλευτής ΝΔ Αχαΐας, Χριστίνα Αλεξοπούλου, σχετικά με τις καθυστερήσεις που διαπιστώνονται στη διαδικασία εκτελωνισμού εισαγόμενων οχημάτων, μετά από επικοινωνία με επαγγελματίες του κλάδου.

Στην επιστολή της, αφού αναγνωρίζει τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη βελτίωση της διοικητικής αποτελεσματικότητας στον συγκεκριμένο τομέα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό των υπηρεσιών και την εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τονίζει την ανάγκη εξεύρεσης λύσης στο ζήτημα που επηρεάζει επαγγελματίες και πολίτες, ενώ επιβραδύνει και την είσπραξη δημοσίων εσόδων.

Όπως σημειώνεται στην επιστολή, με βάση τις αναφορές των επαγγελματιών, σε μεγάλο ποσοστό των περιπτώσεων ο εκτελωνισμός δεν προχωρά αυτόματα αλλά παραπέμπεται για περαιτέρω έλεγχο στο Τελωνείο Αθηνών, το οποίο, λόγω του υψηλού φόρτου εργασίας και μετά την αναδιάταξη του δυναμικού του, για τη συμμόρφωση προς το ισχύον νομιμοποιητικό πλαίσιο, καθυστερεί την ολοκλήρωση της διαδικασίας ακόμη και για διάστημα άνω των 40 ημερών, που μπορεί να φτάσει και τους τρεις μήνες.

Η Χριστίνα Αλεξοπούλου προτείνει τη διερεύνηση εναλλακτικής λύσης, με μια πιο ευέλικτη προσέγγιση, κατά την οποία ο εκτελωνισμός θα προχωρεί προσωρινά βάσει της δηλωθείσας ή αρχικά αποδεκτής αξίας, με τη ρητή πρόβλεψη εκ των υστέρων ελέγχου και αναπροσαρμογής, εφόσον αυτή κριθεί αναγκαία. Με τον τρόπο αυτό, θα διατηρείται ο απαραίτητος έλεγχος από τη διοίκηση, θα διασφαλίζεται η αποτελεσματικότητα του συστήματος και η απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.

Τέλος, η Χριστίνα Αλεξοπούλου ζητά από τον Διοικητή της ΑΑΔΕ να επιληφθεί προσωπικά του θέματος και να μεριμνήσει για την προώθηση των αναγκαίων διοικητικών και λειτουργικών παρεμβάσεων, δεδομένης της βαρύτητας των επιπτώσεων που υφίστανται η Αχαΐα και η Δυτική Ελλάδα από την παρούσα δυσλειτουργία.

Η πρωτοβουλία αποσκοπεί στην άμεση αποσυμφόρηση των τελωνείων και στην εξασφάλιση της ταχείας και απρόσκοπτης εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, χωρίς εκπτώσεις στη διαφάνεια και τη νομιμότητα.