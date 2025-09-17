Σύλληψη ζευγαριού για απάτη και παράνομη κατακράτηση ηλικιωμένου

Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκονται από χθες ένας άνδρας και μία γυναίκα, οι οποίοι συνελήφθησαν στους Αγίους Θεοδώρους Αττικής από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και της ΟΠΚΕ Κορινθίας.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη και παράνομη κατακράτηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε το μεσημέρι της 15ης Σεπτεμβρίου, όταν οι δράστες προσέγγισαν ηλικιωμένο που κινούνταν πεζός και, προσποιούμενοι τους λογιστές, τον έπεισαν να τους παραδώσει τις τραπεζικές του κάρτες και τους κωδικούς του, υποσχόμενοι επιστροφή φόρου από την εφορία.

Στη συνέχεια, μετέβησαν σε ΑΤΜ και προχώρησαν σε ανάληψη 700 ευρώ από τον λογαριασμό του. Επιπλέον, κατάφεραν να πείσουν τον ηλικιωμένο να επιβιβαστεί σε όχημά τους, με σκοπό να τον μεταφέρουν σε τραπεζικό κατάστημα για να κάνει ανάληψη 4.000 ευρώ. Ωστόσο, η απάτη αποκαλύφθηκε έγκαιρα χάρη στην παρέμβαση υπαλλήλου της τράπεζας, που αντιλήφθηκε τις ύποπτες κινήσεις.

Μετά από έρευνα, οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν το όχημα των δραστών και το εντόπισαν στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών – Κορίνθου. Το ζευγάρι προσήχθη στο Αστυνομικό Τμήμα Αγίων Θεοδώρων και στη συνέχεια συνελήφθη.

Κατά τη σωματική έρευνα, βρέθηκαν στην κατοχή τους 420 ευρώ, δύο κινητά τηλέφωνα και κοσμήματα, τα οποία δεν μπόρεσαν να δικαιολογήσουν.

Μάλιστα, προέκυψε ότι σε βάρος του άνδρα εκκρεμούσε βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Τρικάλων, το οποίο διέτασσε την έκτιση του υπολοίπου ποινής 4 ετών και 5 μηνών για υπόθεση απάτης, βάσει καταδικαστικής απόφασης του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών.

Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τυχόν εμπλοκή τους σε παρόμοιες υποθέσεις.